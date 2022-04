Ferdiehart geeft fans voorproefje van Nederlandse saus

25/04/2022 16:06

-

Shanavon Arsomedjo

Ferdiehart

Foto: privecollectie



PARAMARIBO –

Het was een leuke avond op een huisfeestje. De sfeer zat erin, dus raakte Ferdiehart zo in de ban dat hij besloot om een van zijn demo songs te laten afspelen. Hij wist niet hoe het zou uitpakken en was enthousiast en nerveus tegelijk. Maar het duurde niet lang of de artiest zag dat mensen los gingen op zijn muziek. “Iedereen was aan het bewegen, maar vooral de dames waren aan het winen.” En dat was het moment waarop hij besloot om het nummer ‘Dutch Wine’ te noemen.

Ferdie’s ‘Dutch Wine’, samen met Levy kwam vorige week uit. Dit

nummer, geproduceerd door WESTLND, is de eerste officiele song

sinds de artiest is verhuisd naar Nederland. Met het nummer

beschrijft Ferdiehart wat hij in staat is te doen wanneer hij in

een’steamy’ vibe is. Hij laat ook zien dat hij een andere zijde

heeft, die hij steeds meer naar buiten zal laten komen. In

vergelijking met zijn eerder uitgekomen nummers is op ‘Dutch Wine’

duidelijk te horen dat de artiest losser, vrijer en ook

comfortabeler is om zich verbaal te uiten.

Een couplet van artiest Levy maakt de song af. “Ik was op een

superkoude winterdag in de studio in Rotterdam met Cirino Brown, de

dj van Poke. Aan hem liet ik een paar demo’s horen, waaronder

‘Dutch Wine.’ Op hetzelfde moment liep Levy zonder zich te hebben

voorgesteld, al rappend op de beat naar binnen. Ik vond het zo

geweldig, dat ik hem vroeg zijn stuk op te nemen. En nu is hij dus

ook op de song.”

Ferdiehart hoopt dat ‘Dutch Wine’ mensen precies zo los zal

laten gaan op de song als de energie die het bezit. Hij verhuisde

vorig jaar naar Nederland en maakt daar muziek, maar is nog steeds

onder contract van Music Steroid. Onder dit label maakt en brengt

hij nog steeds muziek, in samenwerking met andere Nederlandse

producers en artiesten.

Werken met mensen in Nederland heeft gemaakt dat hij uit zijn

comfortzone durfde te stappen. “Mijn netwerk is heel erg gegroeid

als het gaat om mensen die dezelfde muziek maken als ik. Daarmee

bedoel ik dat er veel mensen zijn zoals Ferdiehart, die dezelfde

energie ervaren.” De artiest werkt nu met veel producers die zich

op meer dan een genre specialiseren. Het voordeel dat hij daarin

ziet, is dat hij zijn schrijfvaardigheden is gaan ontwikkelen, maar

ook zijn zang is verbeterd.

De mensen met wie hij werkt, hebben een bepaalde bagage aan

kennis, waaruit de artiest zijn motivatie en inspiratie put om

betere muziek te maken. Hij zegt dat de Ferdiehart die in Nederland

muziek maakt, volwassener is. Hij heeft voor een bepaald genre

gekozen, waar hij zich op gaat focussen en waarop hij zijn

creativiteit uit met een vrije geest.

“Ik ben naar Nederland gekomen om mezelf te verbeteren als

artiest en om carriere te maken in de muziek. Ik kreeg vaak te

horen dat mijn muzikaal talent een internationale sound waard is,

dus heb ik daarnaar geluisterd en besloot ik mijn droom waar te

maken.” Ferdiehart maakt niet alleen muziek. Hij heeft ook een

reguliere baan en geeft dansles.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina