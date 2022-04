Fer en Wijks bezorgen Robinhood eerste verlies

11/04/2022 01:59

Jerrel Wijks (12) en Donnegey Fer (7) de doelpuntenmakers van Inter Moengotapoe tegen Robinhood.



Foto: Ricky Wirjosentono



PARAMARIBO –

Donnegy Fer en Jerrel Wijks van Inter Moengotapoe hebben rivaal Robinhood de eerste verliespartij bezorgt in de eerste divisie van de Surinaamse Voetbalbond (SVB). Na een 1 – 0 ruststand werd het zondag uiteindelijk een 2 – 1 overwinning voor de landskampioen in een bomvol Franklin Essedstadion. “Ik kreeg de bal gelukkig op mijn linkerbeen en wist dat ik alleen moest uithalen. Als het erin gaat heb ik geluk en dat is gebeurt,” beschrijft Fer zijn winnend doelpunt.

Beide teams waren gebrand om van elkaar te winnen. Maar het was

Inter Moengotapoe die de eerste helft domineerde. Op aangeven

van Naldo Kwasie kon Wijks in de 34ste minuut 1 – 0

scoren. Door een andere tactiek toe te passen hebben de jongens van

Robinhood het spel in de tweede helft naar zich toegetrokken. Dat

resulteerde in een doelpunt in de 54ste minuut. Uit

een vrijetrap maakte Jamilhio Rigters 1- 1.

Tien minuten later zag Rigters zijn schot nog net niet over de

doellijn gaan. Robinhood was sterker in de aanval, maar het was

toch Inter Moengotapoe die aan het langste eind trok. Fer

kreeg een cadeau voor het doel en haalde met zijn linkerbeen uit: 2

– 1.

Wijks zegt dat de wedstrijd een moeilijke was. “Maar wij zijn

Inter Moengotapoe. Wie van ons wilt winnen moet harder

trainen. Want elke wedstrijd zien wij als een finale”, zegt hij na

afloop. Zijn coach Jozef Joekoe is ingenomen met de overwinning,

maar niet met het geleverde spel.

Hij merkt op dat er nog werk aan de winkel is. “Wij konden

vandaag de verliezende partij zijn. Maar mijn jongens hebben het

goed kunnen oppakken en de drie broodnodige punten zijn binnen. Wij

zijn nog niet waar we willen zijn, maar belangrijk is dat wij nog

steeds ongeslagen zijn”, stelt Joekoe.

Zijn collega Roberto Godeken van Robinhood zegt dat het aardig

is gelukt om aanvallender te spelen in de tweede helft. “Het is

jammer dat het tweede doelpunt is gevallen. Die speler die het

doelpunt maakte kreeg teveel tijd om zijn keuzes te maken”, merkt

de oefenmeester op. Ondanks het verlies is de Robinhood-coach trots

op zijn spelers die veel beter spelen dan de voorgaande wedstrijden

en dat moeten ze vasthouden.

Overige uitslagen:

Voorwaarts – Leo Victor 1 – 1

Santos – SNL 2 – 0

Notch – Transvaal 1- 1

Inter Wanica – Bintang Lahir 2 – 2

Jonathan Maatrijk (17) van Robinhood gaat de bal

voorzetten.







