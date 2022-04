Fecha pa aplica pa Arubalening extendi te cu 30 di April 2022

The content originally appeared on: Diario

Tuma bon nota di tur paso!

ORANJESTAD (AAN): Durante un entrevista cu Sharine Croes di Departamento di Enseñansa Aruba, el a confirma cu nan a extende fecha di aplicacion pa Arubalening

Segun Croes, e seccion di Studiefaciliteiten a dicidi na extende e fecha pa

aplica pa un Arubalening te cu 30 di april 2022, pasobra nan a bin ripara cu tin un grupito cu no a registra ainda, y algun cu a registra laat, y cu ainda ta interesa pa haya un Arubalening pa Augustus 2022, y pesey a dicidi na extende e fecha.

El a splica sinembargo cu despues di e fecha aki, tur esnan cu drenta despues, e ora lo por haci aplicacion pa januari 2023.

Esaki ta encera cu ainda por registra pa un Arubalening account, esey ta Paso 1.

Paso 1: Bo mester entrega un prueba di nacionalidad Hulandes (paspoort) pa por registra pa un Arubalening account. Pa por registra pa un Arubalening Account mester bay riba e website:

www.bit.ly/arubalening

Den e Arubalening portal por registra pa un Arubalening account. Segun Sharine Croes, ora di crea un account, e “Username” ta e e-mail adres di e

persona. Pero pa aworaki, nan ta pidi pa preferiblemente haci uso di un hotmail account, mirando cu e sistema no tur ora ta tuma e gmail account. En caso cu e studiante no ricibi un e-mail despues di tres dia di trabao, por tuma contacto cu Studiefaciliteiten na 594-4140 of via email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. y despues cu aproba (goedkeur) e Arubalening account, e ora bo por entrega e siguiente documentonan (Paso 2 te cu 4).

E prome 3 documentonan (Paso 2 te cu 4) cu ta: (2) Prueba di persoonsnummer obtenibel na Departamento DIMP. (3) Prueba di adres obtenibel na Censo. (4) prueba di periodo di inscripcion na Land Aruba obtenibel na Censo (deadline 25 di april 2022).

Despues cu a haya e documentonan aki aproba por haci e peticion pa e Arubalening (Paso 5) full abao na e startpagina den e account cu e studiante a traha.

(5) Aanvraag pa un Arubalening (deadline 30 di april 2022): E ultimo dia pa haci e aanvraag pa un Arubalening ta dia 30 di april proximo. Esey kiermen cu mester registra y entrega e 3 prome documentonan, prome cu dia 25 di april 2022 pa por keda cla na tempo pa haci e peticion (aanvraag) pa e Arubalening. Ta pidi tur hende pa tene cuenta cu esaki.

Mester ta registra y entrega e 3 prome documentonan 25 di april 2022 y

Mester a haci un peticion (aanvraag) pa e Arubalening 30 di april 2022.

Despues cu e seccion di Studiefaciliteiten aproba e peticion (aanvraag) stap 5, pa e Arubalening e studiante tin te cu 10 di juli 2022 pa entrega (load up den e portal) e siguiente documentonan (Paso 6 te cu 11).

(6) Entrega vooropleidingsdiploma (gewaarmerkt). (7) Entrega bankgegevens. (8) Entrega prueba oficial di acceptacion na e scol (bewijsstuk toelating). (9) Entrega prueba di aseguro. (10) Entrega info di contacto di mayornan. (11) Entrega un copia yena y firma (cu pen blauw) di overeenkomst tot geldlening cu tey riba e website.

Despues cu Paso 6 te cu 11 ta aproba, e studiante ta haya un verklaring tot toekenning den su portal. Pa finalisa y formalisa e aplicacion e studiante mester entrega dos hardcopy di e dos ultimo documentonan (Paso 12) cerca nan na e seccion di Studiefaciliteiten situa na J.F.K. Education Center, Stadionweg 37.

Tambe Paso (12) ta pa entrega 2 original di overeenkomst tot geldlening (firma cu pen blauw) y 2 original di verklaring tot toekenning.