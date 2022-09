Fecha di 30 September ta deadline pa entrega bo plachi di number

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Automobilistanan cu pa un of otro motibo, den e ultimo cuartal aki lo no bay haci uso di nan vehiculo (sea ta haci viahe largo, of debi na malesa, of pa otro motibo cu e auto ta daña), por haya dispensacion y no mester paga Impuesto pa Vehiculo di Motor.

Pero pa esaki, tin di tene cuenta cu tin un deadline ta acercando. Meverly Romano di Departamento di Impuesto a splica cu esaki lo ta riba Diabierna 30 di September venidero.

Pues si bo no ta mira cu pronto lo bo usa bo auto mas, ta importante pa bo entrega e plachi di number bek na DIMP. Plachinan cu no wordo entrega pa 3 October 2022, lo no haya ‘vrijstelling’ di impuesto.

Pa un persona por haya dispensacion di belasting, e plachinan aki mester keda minimo 3 luna den poder di DIMP. Di e forma ey, bo ta spaar di bay paga impuesto di e ultimo cuartal di 2022.

E oferta aki ta un sorto di beneficio cu DIMP ta ofrece pagadornan di belasting pa nan paga menos, si acaso nan tin un auto eynan staciona sin cu e ta coriendo, y cu plachi di number poni riba dje pornada.

Pesey bo tin di entrega e plachinan prome cu e ultimo cuartal cuminza, y esey ta 30 di September 2022.