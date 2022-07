FASE a revela trahadonan no inscribi na SVb

The content originally appeared on: Diario

Miembronan di Parlamento no a haci nan trabou di investigacion

* Gobierno a cobra grupo cu a abusa di asistencia durante pandemia

* Dos persona a muri durante FASE ora ya a actua contra abuso di fondo

ORANJESTAD(AAN)- E rapport di Algemene Rekenkamer Aruba tabata uno al caso, manera DIARIO for di ayera a indica.

Cu oposicion a dicidi di haci uso di e partinan cu e kier a uza pa practica politica, a bini dilanti ora DIARIO a bay tras di cortina di e sucesonan di ultimo dia entorno e asistencia cu a wordo duna na Pueblo di Aruba durante tempo di Covid-19, manera a socede tambe pa tur pais democratico.

E investigacionnan di DIARIO ta a base di trabou di periodismo, cu no tin e hermentnan cu Pueblo ta paga pa miembronan di Parlamento haci nan trabou y informa Pueblo di Aruba debidamente.

Informacionnan cu DIARIO a ricibi ta indica na prome lugar cu e formula cu a wordo mantene pa Fase pa asina tur cu tabata den necesidad por a haya asistencia financiero, a bin topa tambe cu asuntonan scondi cu ta contra ley.

E hecho cu den registro di fase a haci uzo di documentonan legal a haci, cu a bin descubri un cantidad di trahador cu no ta segura na SVb y asina pues no tin cobertura medico na Aruba y den pandemia sigur tabata den un problema.

E hecho cu e trahadornan aki no ta inscribi na SVb ta haci pues cu nan no ta conoci na instancianan oficial loke ta haci cu nan no por a wordo reconoci.

Informantenan clave a mustra DIARIO cu segun normanan di AZV, e trahadornan aki lo no por a bini na remarke pa FASE, mescos cu nan no tabata bini na remarke pa cuido medico y ricibi medicamento ora nan tabata malo.

Segun informacion di DIARIO, e trahadornan aki di companianan cu no ta paga ningun prima pa nan, no a keda sin asistencia durante e pandemia ya cu Ministro Glenbert Croes a dicidi cu no por laga nan sin come durante e pandemia.

Sinembargo, nan mester a entrega un ID valido, prueba cu nan tin permiso pa traha na Aruba, un prueba cu nan a ricibi salario y un carta di nan dunador di trabou.

A wordo mustra na DIARIO cu tabata den e cuadro di FASE, cu SVb a haya trabou extra pasobra awor e topico di paga boet pa areglonan legal, ta subi mesa.

Pa loke ta trata ambtenaarnan cu lo a trata di haci bofon di e reglanan di FASE, e informacionnan cu a alcansa DIARIO a indica cu Prome Ministro Evelyn Wever-Croes personalmente a atende e caso aki y a exigi e personanan aki debolbe tur placa cu nan a ricibi.

Informacionnan di Gobierno ta mustra, cu den e situacion cu a surgi tabata tin fayo cu awor a wordo coregi den e areglo oficial, pero cu a trata di deshaci di tur loke a bay robez ora erornan bini dilanti.

Gobierno debidamente a traha cu tur instancia oficial den e caso aki y manera a wordo mustra na DIARIO sin e cooperacion aki tabata imposibel pa Gobierno mes bay atende cu informacionnan cu tabata solamente disponibel pa medio di departamentonan oficial di Gobierno manera SVb, DAS, Directie Financien, Impuesto y sigur e Servicio Central di Accountant.

Informantenan a mustra cu a descubri personanan cu tabata trata na ricibi dobel FASE, pero den e caso aki Gobierno a coregi e situacion imediatamente.

Durante e temporada cu tabata otorga FASE, dos persona a muri y tabata tin hende cu a bandona Aruba despues cu nan a exigi pa haya FASE.

“Tur instancia di Gobierno envolvi a trata di haci un bon trabou den un situacion cu ningun hende na mundo a spera,” informantenan a mustra. E departamentonan di Gobierno envolvi hunto cu gobernantenan a trata di atende un situacion dramatico, cu Parlamento aparentemente no a trata di investiga debidamente, manera awe expresionnan di oposicion ta indica.

DIARIO lo bini cu tur informacion riba FASE, cu tabata tin angulonan historico manera for di prome momento DIARIO a indica na 2020.