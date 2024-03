Falta di maneho di desperdicio ta birando un crisis pa salud

The content originally appeared on: Diario

​

Otmar Oduber: Ta creando un Dump nobo na Ser’i Teishi

ORANJESTAD (AAN): Otmar Oduber di Nos Pais a inicia dialuna anochi cu e programa ‘Nos Realidad’ cu lo pasa tur siman live via Power FM, Diario TV y pagina di Facebook ‘Nos Pais’ y ‘Nos Realidad Cla

Y Raspa’. El a scoge e forma aki pa comunica cu pueblo pa asina por scucha nan opinion, comentario of critica tambe, den un forma habri y pa cual nan por subi e Facebook page y trece nan punto di bista dilanti. Unico cu Otmar a pidi pa por fabor keda cu e respet necesario.

El a realisa e prome programa dilanti entrada di RWZI, unda a trata entre otro e tema di e falta di maneho pa loke ta trata e planta aki como tambe e falta di maneho di desperdicio en general na Aruba, cual a bira parti di Nos Realidad.

Dump a wordo cera algun tempo atras, a haci intento pa convence comunidad cu tin algo bon sosodiendo, pero lamentablemente añanan ta pasa y na e momentonan aki e la bira un crisis. Tin practicamente 21 miembro di Parlamento cu no ta papia riba dje pa pueblo compronde e situacion den cual Aruba ta den dje.

Ta trata di un situacion peligroso unda tin peliger pa salud humano, y esaki no ta di awe, sino for di 5 pa 6 aña pasa ora a haci rapportnan entre otro uno di PAHO y e Integrated Waste Management na Aruba, traha pa profesionalnan na Aruba y na nivel nacional cu representantenan di sector publico y priva.

E tempo aya ora Otmar Oduber tabatin e honor di tabata minister encarga cu e area aki, a tuma e decision cu mester atende cu e topico di maneho di sushi rapidamente. Despues di esaki, e mes como minister, a yega na un acuerdo cu Ecogas pa den un tempo corto por a percura pa tin un solucion pa evita cu sushi sigui bay riba dump.

Pero awe, casi 6 aña despues, ainda no tin un cambio pa un solucion cu lo mester a dura un maximo di 2 pa 3 aña, segun e rapport y pa cual a yega na e acuerdo cu Ecogas. E compania aki tabatin e machinnan necesario pa por a cera e sushi y der’e na Ser’i Teishi unda cu lo por tabatin e capacidad, segun expertonan, pa un periodo di 2 pa 3 aña.

Mientras tanto, 6 aña a pasa caba y ainda ta derando sushi eynan, lugar cu no ta adecua mas, a surpasa e haltura y we ta birando un dump nobo, cual no tabata e idea y esaki, simplemente pasobra no kier a continua cu e fasenan di termino medio y largo cu tabatin stipula den e rapport.

No a continua cu e plan pa bin cu un incinerator na Aruba, cual ta stipula den diferente rapport y ta wak esaki como e unico manera pa nos isla atende cu e maneho di sushi.

Durante maneho di Otmar, a instala un incinerator chikito pa atende cu loke ta maneho di cadaver (bestianan morto), medical waste y sludge (desperdicio humano). Esaki a funciona, pero lamentablemente, segun informacion ricibi, e la ‘overburn’ debi cu e cantidad di sushi procesa tabata 3x mas hopi. Mester a busca diferente piesa y e la cuminsa funciona bek for di november/december aña pasa pero te dia di awe no ta den operacion pa motibo cu e minister encarga no percura pa tin un hindervergunning.

Mientras tanto, tur e desperdicio humano y medical waste, ta parse di a wordo acumula den 5 pa 6 container, treciendo un peliger pa nos comunidad. “Unda Gobierno ta, unda Parlamento ta? Nan cu mester defende comunidad di Aruba no ta tende cu tin 5 pa 6 luna di desperdicio cu ta wordo warda den container, creando tur e peligernan cu por wordo crea.

Peor ta cu parse cu tin intencion ta pa bay bek na e manera cu tabata wordo haci antes sin e tubonan cu ta controla e huma cu ta sali, es decir, na un forma habri riba dump”.

Otmar ta remarca. Mas ainda, tin un quotation pa bay bek na e sistema bieu y kier cobra casi 180 mil Florin pa bay supuestamente kima e sludge aki den aire liber, siendo cu tin rapportnan devastador di DOW riba e procesamento aki.