Falta claridad di parti di Hulanda pa loke ta e RAFT den su version actual

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): Minister Arends a vocifera cu falta claridad di banda di Politiek Den Haag pa loke ta e RAFT den su version actual.

E version actual por hiba na 30 miyon menos na interes, pero esey ta solamente riba e debe di COVID. E problema di interes pa Aruba ta e mas di 250 miyon na interes cu mester paga tur aña riba e otro debenan. RAFT den version actual no ta resolve esaki.

Diamars siman pasa Gobierno di Aruba tabata representa den Parlamento pa trata e tema di refinanciamento di debe di pandemia (COVID-19). Minister Arends a indica cu falta splicacion riba kico exacto ta e pakete financiero cu Hulanda ta ofrece, y pakico Den Haag ta nenga di bay di acuerdo cu diferente proposicion di Aruba. “Sin tur informacion, e ta imposibel pa por yega na un conclusion prudente pa cu RAFT”, segun Minister Arends.

E problema di interes pa Aruba no ta e 30 miyon cu Hulanda por yuda nos spaar. E problema ta e gasto anual di mas di 250 miyon cu Aruba mester paga na interes. Pa resolve esaki Aruba mester asistencia di Hulanda y hustamente esey no ta parti di RAFT. E situacion financiero di Aruba ta delicado y asistencia di Hulanda por yuda considerablemente. Pero nos no mester regla solamente nos debe cu Hulanda. “Awo cu nos ta na mesa nos mester regla tur cos, no solamente loke nos debe Hulanda pa motibo di un epidemia,” Minister Arends a bisa, “pasobra sin Hulanda nos ta keda cu problema grandi.”

E version actual di RAFT no ta duna Hulanda espacio pa nan yuda Aruba atende cu e gasto di interes anual rond di 250 miyon florin. No ta comprendibel pakico Hulanda ta hinca den un ley cu nan por discuti solamente 30 miyon pero mester laga un banda e 250 miyon cu Aruba mester paga tur aña pa motibo di un debe nacional enorme.

E 30 miyon di interes ta loke por spaar riba e debe na Hulanda (fiansa di pandemia). Esaki ta hopi importante, pero e ta solamente 15% di e debe nacional. E otro 85% ta debenan di pasado cu nos a hereda na prijs comercial. Aruba lo no por sali di e problematica aki sin Hulanda, pero ta net esaki no ta parti di e solucion cu tin den e RAFT actual. Politiek Den Haag mester papia idioma cla y splica tur hende cu esaki ta e berdad y alabes splica tambe pakico Hulanda ta nenga di yuda nos atende cu e 250 miyon.

Loke mester compronde ta cu na momento cu acepta RAFT, Aruba ta debilita su posicion, sin resolve e asunto di 250 miyon y asina ta laga na Hulanda pa exigi pa Aruba resolve e debe ey sin asistencia. Esey ta nifica cu ambtenaarnan na Den Haag lo bay exigi medida drastico cu no semper ta e decisionnan mas apropia pa nos pais. Ya caba cu e supervision regla segun LAFT, nos ta mira e tendencia cu un grupo di ambtenaar Hulandes ta purba duna instruccion na Gobierno di Aruba, dunando consehonan cu no ta “vrijblijvend”. Minister Arends ta remarca cu mientras supervision financiero ta positivo, “supervision no por bin na luga di Gobernacion.”

Algun Parlamentario tin e pensamento cu si Aruba acepta RAFT, Hulanda lo yuda cu tur e debe nacional. Segun Minister Arends esaki ta algo cu Hulanda na ningun momento a pretende ni insinua. Al contrario, Hulanda hustamente ta nenga den e RAFT actual di yuda Aruba cu e 85%.

Minister Arends ta finalisa bisando cu aceptando un rijkswet na e condicionnan actual nos no lo logra e miho acuerdo pa Aruba. Gobierno di Aruba tin e obligacion pa sigui lucha pa yega na e miho acuerdo pa Aruba.