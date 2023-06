FADA cu puntonan di atencion pa mayornan tocante “weganan online” cu nan yiunan ta hunga

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Den entrevista cu Rulienne Arends, Trahador Preventivo den e Fundacion Anti Droga Aruba (FADA), a duna di conoce den entrevista cu DIARIO, cu FADA tin hopi aña enfocando riba “gaming”, of wega di mucha online. FADA ta enfoca riba e puntonan di atencion, mirando cu e

ta parti di nos mucha y hobennan cu ta algo cu no por stop pa nan haci, pero si tin aspectonan cu mester tene cuenta cune.E fundacion ta trece esaki dilanti constantemente, cerca e muchanan y tambe nan mayornan. Rulienne a indica cu e parti mas importante ta e limite. E limite cu ta wordo poni pa e hoben. “Ora nos ta scucha muchanan na scol tin cu ta bisa hopi biaha, cu nan ta pasa henter merdia despues di scol te anochi ta haci uso di gaming, nan no ta haci les (huiswerk), tin mucha ta bisa nos cu den madruga ainda nan ta hunga y esey ta haci cu na scol nan no por concentra. Esaki ta puntonan di atencion, mirando cu tin vacacion sigur algun siman dilanti porta, nos sa cu e chens ta hopi grandi cu hopi mucha ta bay over tambe den e parti di gaming”, Rulienne Arends a comenta.FADA kier a duna algun punto na mayornan pa nan pone extra atencion na dje. Un di nan ta e parti di uso, con hopi minuut of ora nan por, dependiendo di nan edad.“Investigacionnan haci ta indica cu, eigenlijk, muchanan bao di dos aña no mester tin ningun ‘screen time’. Si ta video chatting cu famia of amistadnan esey, naturalmente, por. Pero eynan e ta cuminza. Di dos pa seis aña nan ta indica cu solamente 30 minuut pa dia. Y ora nos ta papia di edad di seis te cu 17 aña, nan ta indica mas of menos un ora pa dia, anto esaki ta dianan den siman (cu tin scol) y den dianan liber of fin di siman, nan ta considera dos ora solamente pa dia; unda cu nos sa, naturalmente, cu mayoria di biaha esaki no ta pasa”, Rulienne a subraya.No obstante, esaki ta loke e investigacionnan ta indica cu ta adecua pa e edad cu e hoben tin. Naturalmente, teniendo cuenta cu otro aspectonan tambe, cu e gaming no ta den nan camber, cu e mester ta den sala, por ehemplo, of den camber di e mayor unda cu nan por wak cu kico e mucha ta bezig cune, si nan ta online cu un hende cu nan no conoce, y naturalmente e tipo di wega cu tin.