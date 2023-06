FADA a observa e Dia Internacional contra Uso Ilicito y Traficacion di Droga

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Rubiella Toppenberg, Trahador Preventivo di Fundacion Anti Droga Aruba, a elabora riba e “Dia Internacional contra Uso Ilicito y Traficacion di Droga”, cu a keda conmemora Dialuna 26 di Juni awo.

Rubiella a splica cu e yamada e aña aki ta pa no stigmatiza ni discrimina e personanan cu

ta uza droga, locual ta un problema grandi. Na momento cu un persona ta consumi droga e no ta un peso pa su persona so, pero tambe pa su famia, cu tambe tin cu carga cu tur e consecuencianan cu ta bin cu ne. “Vooral e parti di discriminacion ta uno cu nos tin cu para keto riba dje, y nos ta culpa e persona adicto pero nos no ta bay na e raiz di esaki. Otro tema cu nan ta enfoca e aña aki ta hepatitis, mirando cu na momento cu un persona ta bao influenza e no ta na su tino, y nos sa précis kico e ta bezig cu ne. E ta algo cu nos (FADA) ta para keto riba dje, y nos ta compronde cu tin hopi maleza andando, den e ultimo temponan aki, y na momento cu bo ta scoge pa scoge pa un droga legal of ilegal, sea alcohol of droganan mas pisa, corda cu ora bo no ta na tino bo lo regret despues na cosnan cu bo ta haci.

E malesanan aki ta tur caminda y ta importante pa tene cuenta cu esaki. Tambe e parti di combati stigma y discriminacion FADA semper ta para duro riba esaki, y nos ta encurasha tur compania y tur scol pa sigui pidi charla, mirando cu prevencion ta e yabi pa nos por sigui caba cu loke ta uso y abuso di droga bao nos hubentud” Rubiella Toppenberg a subraya.