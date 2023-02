« Face au défi du vieillissement, un enthousiasme et une volonté farouche »

The content originally appeared on: News Americas Now

Ericka Morjon

La matinée était rythmée par des tables rondes sur trois thématiques sur le vieillissement. • ERICKA MORJON

Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, a animé hier le Conseil national de la refondation sur le bien vieillir. Il s’est dit impressionné par la qualité des échanges et des propositions qui devraient nourrir un plan d’actions à venir.

«Le gouvernement a pleinement pris en main cette

question du vieillissement et les particularités Outre-mer »,

a rappelé Jean-Christophe Combe dans son introduction au Conseil

national de la refondation (CNR) sur le bien vieillir. Pour faire

face au vieillissement rapide des territoires ultramarins, et en

premier lieu la Martinique, à l’insuffisance et à la vétusté des

établissements dédiés, un plan de soutien spécifique a été mis en

place.

« Concrètement, c’est une enveloppe de

75 millions €, dont 15 millions et demi pour la Martinique qui

seront débloqués entre 2021 et 2024 », a résumé le ministre.

Il a aussi annoncé un plan de rattrapage de l’offre pour les

personnes en situation de handicap.

Des échanges riches et constructifs

L’objectif d’un CNR est de donner la parole aux

professionnels, élus et citoyens afin que chacun puisse être un

« bâtisseur d’avenir ». Et effectivement, beaucoup de

bâtisseurs ont répondu présent à l’invitation pour cet échange avec

le ministre, y compris des personnes âgées, des bénévoles

d’association, des administratifs, des représentants des

municipalités et des aidants familiaux.