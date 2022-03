Fabian Wehl derde bij Giovanni Arends Classic

27/03/2022 21:55

Ricky Wirjosentono

Fabian Wehl van Suriname (l) eindigde op Aruba als derde tijdens de Giovanni Arends Classic en greep daardoor naast een pro card.



PARAMARIBO –

“Ik ben teleurgesteld. Maar in die teleurstelling voel ik me behoorlijk gemotiveerd. Ik heb veel geleerd. Nu al voel ik dat ik op een bepaald niveau ben”, zegt Fabian Wehl die zaterdag derde werd op Aruba tijdens de competitie Giovanni Arends Classic. De bodybuilder moest zijn meerdere erkennen in een Venezolaanse en Curacaose opponent, die respectievelijk winnaar en runner-up werden.

Wehl, die in 2019 Mister Suriname werd, zegt dat er mannen bij

waren die tien kilo’s zwaarder waren dan hij en toch niet in de top

drie zijn beland. De teleurstelling is voor Wehl begonnen bij het

kiezen van de nummers van de winnaar en runner-up. “Ik heb een veel

betere symmetrie en ik heb ook conditie en natuurlijk weet ik niet

waar het mis is gegaan. Zelfs het publiek zag mij in de top twee”,

meldt Wehl.

Dat is een motivatie die hij meeneemt. “Je verliest en er zijn

een aantal mensen die je toch aanvuren. Zij het snappen niet dat ik

niet kampioen werd. Dan zeg ik van: dat ik het niet alleen heb

gezien, maar dat de juryleden het van een andere kant bekijkt.”

Verder laat Wehl weten dat elk land dat deelnam aan de wedstrijden

een jurylid meenam. “Misschien kon niemand van de bond van Suriname

meekomen vanwege de wedstrijden die ook in hetzelfde weekend

plaatsvonden.”

“Ik zeg niet dat ik kampioen moest worden, want ik respecteer de

juryleden. Maar het betekent nu dat ik harder moet gaan trainen.

Het is een heel hoge niveau vergelijken met Surinaamse

kampioenschappen. Er is werk aan de winkel.” Voor nu heeft Wehl

niets in planning. Hij zal normaal werken en trainen. Ook aan zijn

mentale gezondheid zal hij werken. “Wanneer ik mentaal ready ben in

de toekomst, dan kan ik een wedstrijd kiezen. Ik weet zeker dat het

goed komt.”







