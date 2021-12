Extra controle Guyana op bussen uit Suriname

24/12/2021 08:02 – Sharon Singh

Het is een en al drukte bij de Stabroek Markt. De politie voert meer surveillances uit, vanwege de verwachte toenemende roofovervallen rond Kerst in buurland Guyana. Foto: Stabroek News

GEORGETOWN – “Deze route rijd ik al vier jaar, maar dit heb ik nooit eerder meegemaakt”, vertelt de zeer ge?rriteerde buschauffeur Raymond. Hij onderhoudt de route van Paramaribo naar Georgetown vice versa. Nooit eerder zijn koffers bij een checkpoint uit bussen gehaald om vervolgens gecontroleerd te worden, deelt hij mee. Nadat alle koffers door de douane bij de immigratiedienst waren gescand, werden ze weer bij even controlepost in Weldaad gevisiteerd. Dat tot grote ontsteltenis van de oververmoeide toeristen.

“We zijn tot twee keer toe gecontroleerd bij de grensposten van Suriname en Guyana, en ik vind deze actie dus onnodig en gevaarlijk vooral met de heersende Coronasituatie”, vertelt de toerist Nick. Na Moleson Creek, de immigratiedienst in Guyana te hebben verlaten, reed de bus richting de hoofdstad Georgetown waar er drie checkpoints waren. Bij Weldaad, de tweede controlepost, werden voornamelijk de Surinaamse bussen grondig gecontroleerd.

De passagiers werden gesommeerd om alle koffers uit de bus te halen voor visitatie. Dit werkte duidelijk op de zenuwen van de toeristen, omdat er geen scanners waren en het betrof meer dan tien koffers. “En daar gaat je tijd weer. Hadden ze contact gemaakt met de immigratiedienst dan was dit totaal onnodig.” De agitatie was begrijpelijk, want ook bij de immigratiedienst waren de rijen ellenlang en die schoten maar niet op. Het zou effici?nter moeten, want ook seniorenburgers moesten de ellende doorstaan. “Ondanks mijn bezeerde knie, moet ik gewoon in de lange rij staan” , klaagt een zestigplusser.

Dat er zware controles worden uitgevoerd tegen kersttijd in Guyana, is begrijpelijk vanwege de enorme drukte in het land waar Kerst heel groots gevierd wordt. Ook roofovervallen nemen toe, beweren diverse bronnen. Alle passagiers vinden deze handelingen van de politie toeristonvriendelijk Op de vraag waarom ze het zo nodig vinden om te rommelen in de koffers, gaven ze aan dat ze slechts instructies uitvoeren. Op basis van eigen observatie blijkt dat voornamelijk voertuigen uit Suriname werden staande gehouden en doorzocht.

