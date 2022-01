Expresionnan di Director di HOH relaciona cu e vacuna no ta na su lugar y ta incorecto tambe

The content originally appeared on: Diario

Minister Dangui Oduber — ORANJESTAD (AAN): Recientemente director di hospital sr. Vroegop a duna un entrevista na matutino Amigoe caminda e lo a haci expresionnan tocante e vacuna.

Segun Minister Oduber, Vroegop a bisa y e ta cita: “Segun mi, awo ta reconoce ampliamente cu diferente vacuna di Covid-19 ta proteha nos menos contra e infeccionnan di loke tabata pensa anteriormente”

Minister ta enfatiza cu un statement haci asina pa un director di hospital no ta na su lugar y ta incorecto.

E estadisticanan cu e propio director ta comparti cu Ministerio di Salud ta contradeci su ponencia totalmente y pesey ta incomprendibel con e director di nos hospital cu mester por sa mihor ra expresa su mes di e forma aki.

Segun e datonan cu e mes a comparti cu Ministerio di Salud a mustra cu di tur persona cu a wordo hospitalisa sea den e unit di covid of den ICU cu covid-19 desde 1 juli 2021, 80% di nan NO tabata vacuna. Awor con bo kier bisa cu e vacuna ta proteha nos menos si 80% di esnan interna NO tabata vacuna! Acaso e mes no ta tuma nota di e informacion cu e ta comparti cu ministerio di salud? Sigur como minister mi ta lamenta expresionnan haci aki y ta mas cu na su lugar pa e expresionnan aki wordo coregi pa evita cualkier malcomprondemento tocante e vacuna.

Como Gobierno y Minister di Salud semper nos a bisa cu e vacuna ta duna e proteccion cu ta evita cu un persona ta core mas risico di wordo hospitalisa. E vacuna ta minimalisa e risico.

Nunca nos a bisa cu e vacuna ta bay evita cu bo por wordo contagia.

Tur estudio haci rond mundo ta mustra cu e vacuna a duna resultado y aki na Aruba tambe esey ta e caso. Tur hende por mira tambe actualmente cu tanto caso activo na Aruba cu hospital su capacidad ta keda bao di control.