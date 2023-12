Exactamente 1.539 compania nobo a registra nan mes durante 2023 na Aruba

The content originally appeared on: Diario

Camara di Comercio ta satisfecho cu e desaroyo

ORANJESTAD (AAN): Den e resumen aki, Camara di Comercio y Industria (KvK) kier trece dilanti un resumen di actividadnan comercial cu KvK a organiza durante 2023, resumen di e cambionan cu a tuma lugar den 2023 y tambe duna un indicacion di e desaroyo di comercio na Aruba basa riba registracionnan di negoshi na KvK.

Cambionan importante den 2023: Entrante 1 di januari 2023 a drenta na vigor diferente cambio di ley. E ley nobo pa registra e UBO (Ultimate Beneficial Owner) di companianan finalmente a keda introduci. Ademas, a introduci un version adapta di e Ley di Registro Comercial, pa cual motibo tur fundacion y asociacion cu autoridad legal completo tin e obligacion legal pa registra y paga un contribucion anual na KvK.

Alavez, KvK a introduci un cambio importante ora di registra un negoshi nobo. Entrante 22 di november 2023, ora di registra un compania nobo, e doño di negoshi y director/dirigente/socio di e compania lo mester registra su ‘persoonsnummer’ cual ta su number personal registra na Departamento di Impuesto. Cu introduccion y cambionan den ley, KvK tabata ocupa cu varios tarea pa asina cumpli cu esakinan den un manera structura.

Actividadnan di KvK: Un di e metanan principal di KvK ta pa yuda stimula comercio, y organiza eventonan ta forma parti di esaki. Durante 2023 KvK a organiza varios sesion cu a cubri un variedad di tema, e.o. riba e topico di reforma fiscal, fortifica empresa via ESG, maneho di desperdicio, cybersecurity, pensioen, y BBO na frontera.

KvK a organiza varios actividad pa nos empresarionan durante e aña aki.

(*) Na februari a organiza un networking event unda cu invitadonan por a disfruta di un anochi placentero y cera conoci cu e directiva di KvK pa 2023.

(*) Na comienso di maart a organiza un Business Empowerment week.

(*) Na mei, den colaboracion cu Minister di Economia, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, a organiza un mision comercial, caminda 22 comerciante, represantando 15 compania di Aruba, a bishita Colombia. E delegacion comercial tabatin mas cu 100 cita cu comerciantenan Colombiano y a keda hopi satisfecho cu e calidad di e citanan ricibi. Durante e mision comercial, Sr. Gavril Mansur, presidente di KvK, a asisti na varios reunion, conhuntamente cu Minister Geoffrey Wever, pa fortalece e lasonan comercial entre Aruba cu Colombia.

(*) Na juni a organiza un business mixer caminda KvK a invita comerciantenan representando un variedad di sector pa un encuentro ameno cu e meta pa comparti conocemento y establece relacion valioso.

(*) Business Plaza a tuma luga na juli.

(*) Den luna di oktober, KvK a organiza su gran evento anual ‘Aruba Chamber Business Event’. Pa e edicion aki e topico tabata ‘Securing your financial freedom: the path to financial freedom begins here’. Durante e evento aki tur presente a haya hopi informacion valido y practico con pa maneha nan finansa y logra nan libertad financiero.

(*) Na november a tene inauguracion di art expo nobo.

(*) Un biaha mas, den colaboracion cu Minister di Economia, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, a organiza un Business Matchmaking virtual entre empresarionan di Aruba y Venezuela. Pa prome biaha den historia a tuma lugar un mision comercial na Aruba completamente virtual, na unda a participa 30 empresario di Aruba y mas di 100 empresario di Venezuela.

(*) Manera ta costumber tur aña a organiza e curso Empresario Independiente y e curso FAB (‘Financiële Administratie voor beginners’).

KvK por wak back na dos mision comercial exitoso cu a tuma luga e aña aki.Ta e intencion pa otro aña KvK continua cu e eventonan, sesionnan y misionnan comercial pa asina duna atencion na diferente topiconan interesante y duna informacion practico na nos comerciantenan, alavez yudando nos comerciantenan crea mas lasonan comercial cu companianan den exterior.

Aporte y sosten: Siendo e organizacion y cuerpo representativo di comercio na Aruba, KvK continuamente ta percura pa fortalece laso cu sector comercial, brindando e apoyo necesario tanto na startups como tambe na negoshinan existente. Pa logra esaki ta sumamente importante pa traha conhuntamente cu partners relevante y mantene e contacto y bon relacion. Durante 2023, KvK a asisti na diferente reunionnan cu Gobierno encuanto e deliberacionnan cu Hulanda riba e topico di RAFt. Ademas, KvK ta den combersacionnan continuamente cu Minister di Economia riba topiconan concerniente.

Registracion y cancelacion: Durante e aña aki a registra un total di 1539 empresa nobo. Nos a observa mas registracion nobo cu aña pasa, pues na 2022 tabatin 1364 registracion nobo. Den totalidad tabatin 753 negoshi cu a worde cancela of likida e aña aki, mientras cu aña pasa esey tabata 733 negoshi. Si haci un comparacion cu añanan anterior nos por observa lo siguiente:

Nan por observa cu e cantidad total di negoshi ta aumenta di un manera constante for di 2018 te cu e aña aki. E tasa di crecemento ta generalmente positivo indicando un crecemento constante durante 2018 pa 2023. Sinembargo, e tasa di crecemento den total di companianan ta mustra un tendencia di baha pero ta keda positivo. Esaki ta indica un ritmo mas slow di crecemento den cantidad total di companianan.

Den e cantidad di registracion di negoshi nobo pa e ultimo 5 añanan tin fluctuacion significante, pero por nota tur aña un crecimento compara cu e aña anterior, cu un piek na 2021 (25.7%) y un otro crecimento notabel na 2023 (12.8%).

E porcentahe di cancelacion y likidacion ta fluctua entre e periodo di 2018 te cu 2023. Sinembargo por nota cu cancelacion y likidacion ta birando menos durante e periodo aki. E balornan negativo aki ta indica un reduccion den cancelacion y likidacion, cual ta sugeri cu menos negoshi ta sera nan porta.