Ex-VSB-voorzitter Marcel Meyer heengegaan

02/04/2022 10:03

-

Van onze redactie

Ex-VSB-voorzitter Marcel Meyer.

Foto: werkgroepcaraibischeletteren.nl



PARAMARIBO –

Marcel Meyer, ex-voorzitter en tevens erevoorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), is niet meer. Hij overleed woensdag in de leeftijd van 77 jaar. “In de heer Meyer verliezen wij als Suriname een echte leider”, zegt huidig VSB-voorzitter Bryan Renten. Meyer werd in 1984 lid van het VSB-bestuur en in 1992 werd hij voorzitter van de organisatie. Dat zou hij twintig jaren zijn.

“Het was nooit zijn persoonlijke intentie om zo lang voorzitter

te zijn, maar er waren onvoldoende mensen bereid om in de grote

schoenen van Marcel Meyer te stappen en dit werk voort te zetten”,

vertelt Renten. “Dat heeft hij met passie gedaan. De VSB is onder

zijn leiding enorm ontwikkeld, nationaal en internationaal.” Renten

memoreert ook de leidersrol die Meyer heeft gespeeld tijdens de

massale protestacties tegen de

regering-Wijdenbosch/Radhakishun.

“Zijn verdiensten binnen de VSB zijn natuurlijk vele malen

groter dan men zich kan herinneren”, aldus Renten in een door de

VSB uitgegeven persbericht. Meyer was van 1997 tot 2010 ook

president van de Caribbean Employers Confederation. Hij was ervan

overtuigd, nog voordat het een populaire term was, dat de motor van

de economie de kleine en middelgrote bedrijven zijn. Ondernemers

kunnen gedijen in een goed geordende samenleving waar de rule

of law geldt en gelijkheid aanwezig is.

“Hij plaatste dit als goede leider altijd in perspectief van de

nationale ontwikkeling. De heer Meyer wordt gekend vanwege zijn

onvermoeibare inzet, toewijding, volharding en deskundigheid bij

het dienen van het algemeen Surinaams maatschappelijk belang sedert

1968,” zegt de VSB. Om zijn ideeen in de Surinaamse samenleving en

daarbuiten vorm te kunnen geven, heeft Meyer een veelheid van

activiteiten ontplooid, getuige de diverse functies die hij in de

verschillende geledingen van de maatschappij heeft bekleedt,

professioneel en pro Deo.

Bijzondere inzet

Vooral zijn bijzondere inzet voor de economische ontwikkeling en

het bedrijfsleven van Suriname en de initiatieven en activiteiten

die in dit kader door hem werden ontplooid, “soms zelfs zonder

rekening te houden met zijn professie en broodwinning”, wordt

benadrukt. In de loop der tijden heeft Meyer zich verdienstelijk

gemaakt voor het Surinaams bedrijfsleven en mede door zijn

activiteiten zowel nationaal als internationaal is het begrip

“maatschappelijk verantwoord ondernemerschap” in de Surinaamse

samenleving bekend geworden en erkend.

Hij heeft binnen het bedrijfsleven bekendheid gegeven aan het

begrip ‘strategische allianties’, waarbij de ontwikkeling van het

midden- en kleinbedrijf en micro-ondernemingen wordt gestimuleerd

door de grote bedrijven. Nadat hij in 2010 voorzitter af was, werd

hij op 28 januari 2013 benoemd tot erelid/voorzitter van de

VSB. De ex-voorzitter wordt alom beschouwd als een voorbeeldfiguur

in de Surinaamse gemeenschap, omdat zijn intellectuele en

maatschappelijke prestaties van dusdanig niveau zijn dat jong en

oud in de Surinaamse gemeenschap daardoor gestimuleerd werden.

Op 20 november 2013 kreeg hij op voordracht van de VSB de

presidentiele ereonderscheiding tot Groot-Officier. Meyer heeft in

zijn langer dan 50-jarige carriere een indrukwekkende staat van

dienst opgebouwd in de weg- en waterbouwkunde van Suriname en

daarbuiten. Naast zijn uitzonderlijke studieprestaties -jongste

civiel-ingenieur van Suriname op 23-jarige leeftijd- was hij zeer

sportief en leverde hij tientallen jaren zijn bijdrage aan de

ordening van de sportwereld. Behalve in het bedrijfslven heeft hij

ook in andere sectoren van de samenleving zijn sporen verdiend, ook

binnen het technisch onderwijs.

Goodwill ambassadeur

Als ondernemer heeft hij vanaf de jaren ’60 het raadgevend

ingenieursbureau Sunecon geleid van een eenmanszaak tot een

partnership, dat als raadgevend ingenieursbureau, thans

toonaangevend is in Suriname. Door de Suriname Conservation

Foundation werd Meyer op 4 september 2008 benoemd tot goodwill

ambassadeur voor deze stichting en realiseerde hij als zodanig de

projectvoorstellen voor de rehabilitatie van de Cultuurtuin. Ook is

hij voor zijn vele verdiensten op cultureel-maatschappelijk gebied

door de organisatie onderscheiden met de ‘Kwakoe Award’.

Het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft

op voorstel en voordracht van de Faculteit der Technologische

Wetenschappen, ondersteund door de Vereniging Surinaams

Bedrijfsleven, de Caribbean Employers Confederation, de Spatial

Planners Association Suriname en het Water Forum Suriname en op

voordracht van de commissie voor promoties en eredoctoraten

besloten om op 11 augustus 2021 Meyer het eredoctoraat in de

technologische wetenschappen te verlenen.







