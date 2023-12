Ex-Parlamentario Lainda Westerhof deteni cu su pareha y yiu den caso grandi di droga

The content originally appeared on: Diario

Posible envolvimento di atraco arma tambe

ORANJESTAD (AAN): Den fin di siman largo, e informacion a circula cu un ex-integrante femenino di Partido AVP (kende na 2009 a aparece riba e lista como candidata, y despues como Parlamentario) a keda deteni danki na un investigacion basta extensivo di oficialnan hudicial di Cuerpo Policial di Aruba.

Detencion di e persona femenino aki, kende ta un graduado universitario y un docente, tin di haber cu su envolvimento den caso grandi di droga, y tambe posiblemente crimen di atraco arma. Como cu a cuminsa haya bastante prueba, posiblemente tambe tapmento di telefon, a dicidi pa actua mesora.

Parce cu Lainda a basha abao: Hecho ta cu siman pasa cu bendicion di Ministerio Publico, a detene drs. Lainda T. Westerhof, naci dia 19 Maart 1982 na Aruba, pues tin 41 aña di edad. Recherche a cuminsa cuestiona su envolvimento, y parce cu esaki a pone e piezanan di domino cuminsa cay tras di otro. Cu e informacion extra aki, a sigui traha y pasa pa siguiente fase, y nan a bay pa su pareha.

Despues di su interogacion, a tene riba Diaranson siman pasa razzia na diferente adres, y uno di nan tabata na Morgenster den oranan trempan di mainta prome cu solo a sali. Aki nan a bay pa e pareha di Lainda, kende ta un conocido di Husticia. Sinembargo e persona sea a detecta yegada di Polis cu security camera, y el a trata di core sali patras di su cas y purba huy.

Sinembargo oficialnan di Atraco Team a bay su tras, y a keda pidi yudansa di mas unidad. Riba su ruta, e homber aki a logra apodera di un shirt blanco, y tambe un pechi blanco y pone riba su cabes, y a keda cana den mondi purba na huy.

Ora cu a haya informacion cu e persona aki a pasa door di henter bario di Primavera, y a sali te riba WVB Boulevard, un poco pazuid di Kooyman Megastore, mesora autoridad a bay eynan.

Unidadnan di Polis K-9 cu tabata den e area, a core bay zuid den verboden, te ora cu nan a yega y gara logra detene den cercania di Aruba Muffler Shop. Ta trata di e sospechoso Niurick Osdrik Jose Herrera naci dia 1 Mei 1991 na Aruba, pues tin 32 aña di edad.

Ambos persona a wordo encarcela na diferente Warda di Polis. E ex-Parlamentario ta cera na Warda di Polis na Macuarima unda el a pasa Pasco tras di trali.

Tin indicacion cu e yiu homber di 16 aña di Lainda, tambe a keda deteni. Su envolvimento lo ta relaciona cu atraco arma.

E investigacion ta sigui, y prensa ta spera di por haya e siman aki un update di Ministerio Publico riba e caso cu a hala hopi atencion durante dianan di Pasco na Aruba.

Un bida tumultoso: E ex-Parlamentario aki di berdad a trece durante su funcion como representante di pueblo, algun instante cu a sorprende comunidad. Uno di nan ta e famoso carta cu riba un Diabierna 22 di Februari 2013 el a manda pa president di Parlamento pa informe inespera asina cu e ta tuma su retiro.

Tur sorto di speculacion y hipotesis a skeiro e tempo ey rond di Aruba, y despues a rekeri cu lider di Partido mes a bin dilanti y informa publico cu e retiro di Lainda for di Parlamento tin di haber cu salud. E detayenan specifico nunca a sali, como cu pa etica tin di respeta secreto medico.

Desde e tempo ey su metemento den politica a bira basta nihil, y a retira for di luz publico. Recien tabatin indicacion cu e kier a ofrece Gobierno tambe un proyecto cu tin di haber cu tereno di refineria na San Nicolas. Pero Gobierno no a dune ningun contesta si acaso ta sigui of no cu su proposicion.

Y awor net 10 aña despues di su retiro di Parlamento, awor ata un biaha mas drs. Lainda Westerhof den spotlight publico, pero no den uno asina yena cu flor. Publico no mester lubida, cu aworaki na 2023, Lainda cu su pareha y su yiu ta keto bay inocente, te ora e wordo atendi den Corte di Husticia. E investigacion ta sigui y no ta descarta cu mas detencion por cay den e caso grandi aki.