Ex-minister Gillmore Hoefdraad veroordeeld tot 12 jaar

17/12/2021 10:21 – Van onze redactie

Gillmore Hoefdraad.

PARAMARIBO – Ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financi?n, die voortvluchtig is, is door het Hof van Justitie vrijdag bij verstek veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf en SRD 500.000 boete of twaalf maanden hechtenis. Ook is bevolen tot directe gevangenneming. De veroordeling komt op de verjaardag van Hoefdraad.

Het Hof acht bewezen dat Hoefdraad zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de Anti-corruptiewet, misbruik van staatsmiddelen, deelname aan een criminele organisatie en ambtsverduistering. Ook zijn er constructies bedacht om de Staat financieel te benadelen.

Het Hof heeft het Openbaar Ministerie toestemming gegeven voor het instellen van een strafrechtelijk onderzoek naar eventueel wederrechtelijk voordeel voor Hoefdraad en anderen hebben gehad aan de onttrokken middelen van Centrale Bank van Suriname.

De verdediging van Hoefdraad gaat in ‘verzet’ tegen dit verstekvonnis en daarna zal eventueel hoger beroep worden ingesteld. Dat betekent Hoefdraad bij zijn verzetszaak lijfelijk aanwezig zal moeten zijn.

