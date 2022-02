Ex locutor Weert condena na 9 aña di prison pa a viola un mucha di 14 y laga haci 2 abortus

The content originally appeared on: Diario

Hues no a haya proba e abuso di 2 mucha

ORANJESTAD (AAN): E ex locutor Rudy “Elvis” Weert, diabierna mainta via video conference a scucha Hues lesa su sentencia. Ta asina cu Fiscal a exigi 12 aña di prison pasobra e ta haya Weert culpable di a abusa di 3 mucha muher y a haci 2 biaha abortus. Hues ayera mainta a bisa cu e ta haya Weert culpable di a abusa di e mucha G., pero no a keda proba cu Weert a abusa di e muchanan B. cu ta yiunan di su pareha. Hues a condena Weert na 9 aña di prison.

EXIGENCIA DI FISCAL

Algun siman pasa tratamento di e caso penal a tuma lugar caminda Fiscal a mustra cu e caso ta relaciona cu abuso di tres menor di edad. For di 2012 un caso a cuminsa ora e tata B. a haci denuncia. E mama di e muchanan no kier haci denuncia pasobra e ta haya cu su yiunan ta gaña. Pesey Fiscal a dicidi di no a cuminsa un caso penal. El a bisa cu no tabatin pruebanan di sosten y e pareha B. a separa di otro. Na 2019, G.(27) a haci denuncia contra Weert. Fiscal a bisa cu esaki ta mustra con e victima G. a keda afecta y despues di añanan ta dicidi di papia y haci denuncia. E mama di e muchanan B. a bisa cu e muchanan ta gaña pasobra nan no kier pa e ta cu Weert.

Fiscal ta mustra cu Weert a viola y abusa di G., a pone G. haci abortus 2 biaha y a viola e muchanan B. E mucha G. tabata wak Weert como un tata y Weert tabata abusa di su posicion y abusa di G. Weert tabata manipula G. y pone presion pa tin relacion sexual. G. despues di tur e presion di Weert, tempo a haci 18 aña a bay for di cas.

Fiscal ta haya legalmente proba cu Weert a haci actonan inmoral y tene relacion sexual cu G. Fiscal ta haya legalmente proba cu Weert a laga haci abortus riba un mucha di 16 aña. Despues Weert ta haya cu e mes por haci abortus y a haci’e cu e dama G. Fiscal ta considera abortus como maltrato severo. Puntra su mes si e dokter por a haci abortus. Haya cu a viola su profesion como dokter. Ta Weert a bay acerca e dokter y a convence e mucha pa haci e abortus.

Pa loke ta e rumannan B., Fiscal a splica cu ta despues di a haya e resultado final di e investigacion di G., a dicidi di inclui e denuncianan aki. Loke nan a pasa ta cuadra cu loke a pasa cu e dama G.

Na opinion di Fiscal door di e denuncia di G. y cu Weert a admiti por usa esaki den caso di e muchanan B., pasobra tin e mesun forma di actua. Tur e victimanan tabata yiu di e pareha di Weert. Tur e victimanan a wordo mishi y despues penetra. Weert a bisa tur e muchanan cu nan no por bisa nada. Aunke cu Weert ta desmenti di e rumannan B., Fiscal ta haya cu tin indicacionnan cu tabatin cosnan a pasa cu e muchanan B. no kier a keda biba serca nan mama mas sino serca nan tata biologico.

Fiscal ta haya Weert culpable, pero psicologo cu ta haya cu Weert tin actitud narcista, ta conclui cu Weert ta menos responsabel. Fiscal ta haya cu Weert a viola 3 mucha entre 14 y 16 aña. Ademas 2 abortus. Como padrastro mester a distancia su mes pero a tene relacion cu muchanan cu ta yiu di su partner. A afecta e muchanan. E dama G. den su carta ta mustra con el a keda afecta y a tacha su personalidad. Fiscal ta haya cu mirando seriedad di e casonan aki a exigi 12 aña di prison.

SENTENCIA

Ayera mainta Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu diferente biaha Weert a tene relacion sexual cu G. tempo e tabatin entre 14 y 17 aña. Hues ta haya cu Weert a forza e mucha G. El a mustra cu Weert a admiti di a haci abortus. Hues no ta haya cu e mucha G. a duna permiso manera Weert ta bisa. E ta haya maltrato severo proba caminda Weert mes a bay haci abortus cu e mucha y cu e dokter tambe ta culpabel.

NO PROBA ABUSA DI DOS MUCHA

Pa loke ta e 2 muchanan B., Hues a bisa cu e no ta haya proba. Hues a bisa cu no tin prueba sosten. El a bisa cu Fiscal a usa declaracion di G. pa demostra cu Weert a usa e mesun forma. Hues no ta haya cu esey ta corecto. El a bisa cu for di e investigacion ta sali afor cu no ta e mesun forma. El a bisa cu Weert a desmenti di a abusa di e muchanan. Hues ta haya cu KZP no a haci mas investigacion pa determina si loke e muchanan a declara ta asina.

CASTIGO

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu e raport di psicologo cu ta bisa cu Weert ta menos responsabel. Tambe Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu a subi e castigo pa abuso. El bisa cu G. na edad 27 tin trauma. Hues a condena Weert na 9 aña di prison.