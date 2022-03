Ewald Lieuw Kie Song is niet meer

02/03/2022 07:57

Stan Herewood

Ewald Lieuw Kie Song en echtgenote Diana Lieuw Kie Song-van Sichem overleden kort na elkaar.

Foto: privecollectie



PARAMARIBO –

“Hij was een moppentapper van de bovenste plank en was niet boos te krijgen. Verder heb ik hem gekend als zeer sociaal voelend.” Boezemvriend Roman van Leeuwaarde denkt met genoegen terug aan de tijd die hij heeft doorgebracht met Ewald Lieuw Kie Song (85).

Bekend als de levenslustige leraar lichamelijke opvoeding (LO)

heeft Lieuw Kie Song op zijn staat van dienst onder meer staan

medeorganisator van de indrukwekkende gymnastrade in het Suriname

Stadion op 25 november 1975, de dag waarop het land onafhankelijk

werd. Hij had de logistieke leiding van het team dat op die

historische avond de scholieren, die de Surinaamse vlag

uitbeeldden, begeleidde. Tien jaar later stond hij ter gelegenheid

van de lustrumviering op het Onafhankelijkheidsplein aan de basis

van een soortgelijke manifestatie.

Zijn alom kloppend hart voor gymnastiek begaf het op 20

februari, een dag nadat zijn vrouw was heengegaan. Van Leeuwaarde

was geschokt door deze tragedie. “Het was een opmerkelijke

samenloop van omstandigheden.” Het echtpaar is zaterdag gecremeerd.

Van Leeuwaarde, zelf ook leraar lichamelijke opvoeding, typeert

Lieuw Kie Song als een “joviale, levenslustige en sociale

vriend”.

Beiden behoorden tot de groep Surinamers die eerst de LO-akte

lichamelijke opvoeding maakte en daarna het MO-B-diploma in

dezelfde discipline in Suriname behaalden. Een andere groep

studeerde af in Nederland.

Lieuw Kie Song ging na het mulo naar de Kweekschool. Na de

opleiding tot leerkracht te hebben afgerond, begon hij in

bauxietstadje Moengo zijn carriere als onderwijzer. “Toen ik met

jongelui tijdens een kamp in Moengo ging bivakkeren maakte hij in

de school waar hij hoofd was twee lokalen voor ons vrij”, herinnert

Van Leeuwaarde zich nog.

Lieuw Kie Song is ook schoolhoofd van de Shri Vishnuschool

geweest. Op het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL)

verzorgde hij het vak ‘De theorie van de lichamelijke opvoeding’ en

op de Scheepvaartschool gaf hij Nederlands. Hij was verder

onderdirecteur technische zaken op het ministerie van Onderwijs

belast met technische zaken. Als bestuurslid van de Surinaamse

Openbare Onderwijzersbond (SOB), onder leiding van Hendrik

Sylvester, kreeg Lieuw Kie Song bij een jubileumviering samen met

de overige leden een presidentiele onderscheiding.-.

In de sport was Lieuw Kie Song geen absolute topper. “Maar hij

was niet weg te krijgen bij de basketbalcompetitie op het

toenmalige Chung Fa Foei Kong-complex aan de Keizerstraat”, vertelt

Van Leeuwaarde.

In de rij van verdiensten hoort het voorzitterschap van de

Vereniging Lichamelijke Opvoeding Sport en Spel (Vloss). Onder zijn

voorzitterschap heeft de vereniging een bijzonder sportcongres van

het ministerie van Sport- en Jeugdzaken ondersteund.

Van Leeuwaarde zegt dat Lieuw Kie Song zo sociaal voelend was

“dat ik soms op de rem moest trappen om hem in toom te houden”.

“Het is mij bijgebleven dat majorettes te Flora niet in staat waren

voor hun kleding te zorgen en dat hij die bekostigde”, haalt de

vriend een voorbeeld aan van zijn gulheid.







