The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Gerlien Croes no mester bruha

*Mike Eman a tapa, sconde, defende, y brasa corupcion

*Evelyn Wever-Croes mes a pidi un investigacion

ORANJESTAD (AAN): E siman aki, Parlamentario di AVP, señora Gerlien Croes un biaha mas ta cuestiona y alabes malinforma pueblo tocante e investigacion di Arubahuis. Ta importante pa recorda Parlamentario Gerlien Croes, cu investigacion di Arubahuis a cuminsa bou di peticion di Prome Minister di Aruba, señora Evelyn Wever-Croes. E proceso di investigacion a cana su caminda legal manera cu mester ta.

Manera ta conoci ta Premier Wever-Croes mes a pidi Centrale Accountantsdienst (CAD) pa haci investigacion ora el’a wordo informa cu por tin asuntonan administrativo di Arubahuis cu no a cana manera mester ta. A amplia e investigacion den e proceso, y mesora a cuminsa introduci e cambionan necesario pa tin claridad den e asunto.

“Mi kier recorda oposicion y tur politico cu cada biaha kier bin cu e topico aki dilanti, cu ta AMI a pidi un investigacion den Arubahuis y cu semper ma bisa cu esun cu haci algo robes, e mester carga su responsabilidad, sinta riba su blaar sin importa kende e persona ta”, Prome Minister a enfatisa.

Algo cu Parlamentario Gerlien Croes no por expresa nunca. Pasobra den caso di Arubahuis ta Prome Minister mes a pidi pa investiga. Pero den caso di su colega di partido, señor Benny Sevinger, su ex prome minister di Aruba, señor Mike Eman nunca a pidi investigacion y nunca nan a bay Parlamento. Mas bien, henter e partido di oposicion a brasa señor Sevinger apesar di tur acusacion su contra y mas ainda, nan ta defende nan colega apesar di tur e berdadnan bergonsoso cu a sali dilanti den e tratamento di caso Avestruz recientemente.

Por lo tanto, ta recorda Parlamentario Gerlien Croes pa e no bruha, pasobra Evelyn Wever-Croes no ta Mike Eman. Mike Eman si a tapa, sconde, defende, y brasa corupcion y nunca a pidi un investigacion ora cu cosnan no tawata cana bon den su gobernacion.

Sinembargo, Parlamentario Gerlien Croes nunca a distancia su mes di Benny Sevinger. Nunca a duna comentario di e caso aki cu ya a wordo investiga y trata den corte. Y Parlamentario Gerlien te ainda no a distancia su mes di corupcion ni a condena e corupcion aki, cu ta wordo considera e caso di corupcion di mas grandi den historia di gobernacion na Aruba. Pa e motibo aki mes, Gerlien Croes no tin autoridad moral pa cuestiona Gobierno riba Arubahuis, y tampoco Gerlien Croes tin autoridad di papia di integridad.

Prome Minister a duna di conoce cu tur carta a wordo contesta. Y un biaha mas ta pidi oposicion pa no busca pa daña e investigacion. Parlamento ta haya contesta ora e ta huridicamente posibel. Como hurista Parlamentario Gerlien Croes mester compronde esey. Parlamentarionan of politiconan cu ta wordo investiga of tin coleganan cu ta wordo investiga, mester comprende cu investigacionnan manera di Arubahuis ta tarda.

“Manera semper mi a demostra, mi ta para tras di mi palabra. Integridad ta hopi importante pa mi y pa mi Gobierno hasta ora cu mester tuma decisionnan cu no ta mas popular, mi a demostra cu mi tin e determinacion pa tuma e decisionnan aki cu ta na bienestar di pais Aruba. Y pueblo di Aruba por sigui conta riba esaki. Transparencia y bon gobernacion.

Pronto Gobierno di Aruba lo duna informacion den Parlamento di e caso di Arubahuis. Gobierno lo no sconde nada pasobra ta Gobierno mes a pidi pa investigacion wordo haci. Contrario na e prome minister anterior, señor Mike Eman cu si no a worry pa pidi investigacion riba su gobernantenan pero si a brasa corupcion den pleno gobernacion y awo tambe den oposicion”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.