EU wil helpen in strijd tegen georganiseerde misdaad

Ponz Canto vertegenwoordigt de de Europese Unie op de High Level Security Conference.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

Georganiseerde criminaliteit kent geen grenzen en moet daarom “grenzeloos” aangepakt worden. “Suriname en de andere landen in de regio hebben in de Europese Unie (EU) een partner in deze strijd”, aldus Ponz Canto. Hij is namens de EU aanwezig op de High Level Security Conference, die door Suriname is georganiseerd. Vanuit het perspectief van de EU is de transnationale georganiseerde misdaad een collectief probleem en is een collectieve verantwoordelijkheid en aanpak vereist.

Canto is ambassadeur van de EU voor Suriname en Guyana en de EU

is volgens hem bereid na te denken over elke ondersteuning die

gevraagd wordt op dit gebied. Hij meent dat samenwerking tussen de

landen slechts een deel van de oplossing is. Het voornaamste dat

gedaan moet worden is een gecoordineerde aanpak en uitwisselen van

informatie. Verder moet het justitieel systeem ook effectief,

onafhankelijk en vrij van corruptie functioneren.

Canto benadrukt dat de geldende wettelijke regels ook volledig

geimplementeerd en gehanteerd zullen moeten worden. Hij zegt dat de

EU reeds projecten in Suriname en andere landen financiert op het

gebied van veiligheid, ook met als doel een effectieve hervorming

van het justitieel apparaat.

Verder lopen er verschillende programma’s van de EU voor het

tegengaan van de handel in drugs en ziet hij graag dat Suriname

zich ook bij zulke programma’s aansluit. Een fundamenteel principe

van de EU is dat het landen ondersteunt in wat cruciaal is voor

hun, maar niet dirigeert wat zij moeten doen. Canto complimenteert

Suriname voor de organisatie van deze conferentie die volgens hem

van cruciaal belang is voor de hele regio.







