Etnel weg uit coalitie om koehandel

26/01/2022 20:02 – Ivan Cairo

NPS-parlementari?r Patricia Etnel is op oorlogspad met de VHP. Foto: DNA

PARAMARIBO – “De VHP wil oorlog met Patricia Etnel en zal die oorlog ook krijgen. Mi na langa libi, langa blo. Ik ben NPS’er, maar ik ben geen deel meer van de coalitie”, schreef NPS-fractielid Patricia Etnel woensdag op haar Facebookpagina. Hiermee geconfronteerd zegt ze tegen de Ware Tijd dat haar besluit te maken heeft met koehandel waar haar 21-jarige zoon van werd verdacht.

Hij werd het afgelopen weekend met twee andere mannen door de politie van de Nieuwe Grond aangehouden op verdenking dat ze op het punt stonden een gestolen stier te verkopen. Etnel is er heilig van overtuigd dat het hier gaat om een scenario uit de keuken van coalitiepartij VHP. Volgens haar probeert deze partij haar nu via haar zoon te treffen en politiek uit te schakelen vanwege haar kritiek op het beleid van president Chandrikapersad Santokhi.

Ze voert aan dat de aanval op haar vrijdag door drie VHP-assembleeleden is geopend in de appgroep van de coalitie. Ze had kort tevoren in een interview bij TBN felle kritiek geleverd op Santokhi. Dat was niet in goede aarde gevallen bij de VHP’ers.

Mahinder Jogi, DNA-lid van de VHP, ontkent dat zijn partij bezig is met scenario’s tegen NPS-parlementari?r Patricia Etnel.

VHP-fractielid Mahinder Jogi hoopt dat Etnel op haar besluit terugkomt. Hij vermoedt dat het NPS-lid uit boosheid haar besluit heeft genomen. Jogi verwacht dat personen in haar partij Etnel’s boosheid zullen kunnen wegnemen en haar terug kunnen brengen naar “een punt waarbij het landsbeang beter gediend kan worden”. “Atibron no e meki bun pkin.”

Jogi ontkent met klem dat de VHP bezig is met scenario’s tegen Etnel en ook niet betrokken is bij de aanhouding van haar zoon. ‘Ik denk dat ze dat niet moet zeggen, omdat dat niet waar is. Als er toevallig iets is gebeurd, is dat jammer. Het kan iedereen, elke ouder overkomen. We zijn niet eenmaal 24 uur met onze kinderen. Het zijn grote kinderen. Het is niet zo dat wij ze sturen om iets verkeerds te doen”, stelt de VHP’er. Hij zegt er heilig van overtuigd te zijn dat het voorval met haar zoon niet de werkelijke reden is voor Etnel’s besluit om de coalitie de rug toe te keren.

Stap te ver

De politica blijft erbij dat deze zaak uit de hoek van de VHP komt. De “valse beschuldiging” tegen haar zoon vindt ze verregaand. “Als je iets tegen mij hebt en mij wil tacklen, doe dat. Mi e teki mi slag. Ik heb het gedaan toen de NDP mij v??r de verkiezingen flink had aangevallen. Maar als je aan mijn kinderen komt, ga je een stap te ver”, aldus een boze Etnel.

Ze voert aan dat haar zoon niet ter plekke was waar de twee andere mannen naar verluidt bezig waren met de vermeende verkooptransactie. In de telefoon van ??n van deze personen werd de foto van een koe aangetroffen. Die foto bleek door haar zoon te zijn geappt. Etnel geeft aan dat op basis van de foto haar zoon werd gearresteerd. “Op de foto is een koe en in werkelijkheid was daar een stier. Hoe kan je iemand op basis daarvan aanhouden”, vraagt ze zich af.

De parlementari?r vindt dat de naam van haar zoon dient te worden gezuiverd door de politie, omdat hij onterecht als verdachte werd aangemerkt en behandeld door de wetsdienaren. De officier van justitie zou geen strafbare feiten hebben geconstateerd meent Etnel en daarom het heenzenden van de betrokkenen hebben gelast.

Geen spanning

Volgens Jogi zijn er geen spanningen in de coalitie of tussen de NPS en VHP. Regelmatig voeren de fractieleiders van de coalitie overleg met de president en met de voorzitter van het parlement. Deze week nog was er zo een overlegmoment bij de president. Hij geeft aan dat Etnel regelmatig deelneemt. Van enige spanning heeft hij niets gemerkt. “De VHP zoekt geen ruzie. Wij zijn een partij van praten en dialoog”, zegt Jogi.

Dat er harde woorden richting Etnel zijn gevallen binnen de coalitiefractie ontkent hij niet. Maar dat hoort bij de politiek, zegt hij. “Wie de bal kaatst moet die terug verwachten. Iedereen heeft een mening, maar we moeten ook bestand zijn ertegen als er een reactie komt. Etnel moet de dingen verwachten vanwege de acties die ze onderneemt. Dat is in dit werk zo. Als er kritiek is op de regering staat iemand op en zegt het is niet zo. Misschien is ze net een stap te ver gegaan. Actie lokt reacties, politieke reacties.”

Jogi voert aan dat Etnel de afgelopen periode harde kritiek heeft geuit naar de president, maar de partij heeft ervoor gekozen publiekelijk daarover niets te zeggen. Etnel is er klaar mee. Ze zegt harde oppositie tegen de VHP te zullen voeren, mede omdat de beloften aan de samenleving niet worden nagekomen.

Verklaring VHP

De VHP acht het in dit stadium niet wenselijk om commentaar te geven op het bericht dat verschenen is in de pers en op de Facebookpagina van Patricia Etnel. De NPS heeft een spoed hoofdbestuursvergadering uitgeschreven en komt vanavond bijeen om de zaken op een rijtje te zetten en met elkaar te overleggen. De VHP wacht de uitkomst van deze vergadering af. De VHP als coalitiegenoot heeft een historische relatie met de NPS. De VHP is de mening toegedaan dat NPS hierover eerst intern moet beraadslagen waarna de VHP en de totale coalitie in overleg kunnen treden. Ook de VHP-fractie heeft een soortgelijk standpunt. Maar de beschuldiging dat de VHP achter deze zaak zit keuren wij als partij ten zeerste af.

