Estudio ta revela cu un grupo grandi di mucha no ta desayuna prome cu nan bay scol, no ta come suficiente fruta y berdura

Ebrina Curet, di Scol Saludabel:

*Y nan consumo di productonan cu vet y sucu di mas, ta halto!

ORANJESTAD (AAN) – Den entrevista cu DIARIO, señora Ebrina Curet, Dietista y Trahado Huridico na Scol Saludabel Aruba (GSA) na Departamento di Salud Publico, a duna di conoce cu un estudio cu a wordo haci ta mustra cu Hopi mucha no ta come prome cu bay scol.

“Loke nos a ripara ta cu un grupo grandi di mucha no ta desayuna prome cu nan bay scol, nan no ta comiendo suficiente fruta cu berdura, y e consumo di productonan cu ta halto den vet y sucu ta halto. Nos a haci un onderzoek bao muchanan di kleuterschool tambe, y nos a ripara tambe cu 20% di e muchanan aki no ta desayuna y tampoco ta consumi suficiente fruta cu berdura y tambe nos a ripara cu e muchanan no ta bebiendo suficiente awa, pero e consumi di bebidanan cu tin hopi sucu tambe ta halto”, Curet a declara.

Otro aspecto cu nan a evalua ta e ora di drumi unda cu 91% di e muchanan no ta drumi suficiente ora anochi. Bao muchanan di KIeuter cu ta entre cuater cu seis aña e recomendacion ta pa nan drumi di 10 pa 11 ora, y di esaki solamente 9% di e muchanan ta drumi suficiente ora. No obstante, tin factornan cu no ta conoci, por ehemplo si e muchanan ta haci siesta merdia, y lo haci un onderzoek pa nan haya sa esey.

Ebrina Curet a splica cu un mucha cu no ta drumi suficiente ora, e ta haya hamber mas lihe y di come cosnan cu tin hopi vet y sucu, kiermen nan no ta come saludabel. Curet a señala cu mescos ta conta pa personanan adulto, y nan tambe ta haya gana di come productonan halto den vet y sucu.

Bao muchanan esaki ta laga nan subi di peso, nan ta sinti cansa durante e dia, nan no ta move suficiente, siendo cu e movecion ta hopi importante. Y despues nan no ta drumi bon, y e proceso ta cuminza di nobo cu den dia nan ta cansa, nan no ta come productonan saludabel y asina a sigui, manera un circulo vicioso.