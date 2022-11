Esnan cu tin un cas of apartment cu ta ‘verhuur’ mester sa cu esakinan ta entradanan cu mester wordo declara

The content originally appeared on: Diario

DIMP ta bay introduci campaña ‘Registra prome cu nos presenta’

ORANJESTAD (AAN): Directora di Departamento di Impuesto (DIMP), Luenne Gomes-Pieterz a duna di conoce cu ta wordo bisa cu gobierno den e cinco añanan cu a pasa no a haci nada cu e tipo di acomodacion conoci Airbnb y no a cobra nada na ningun hende y cu no tin ningun acuerdo.

El a bisa cu tin un acuerdo entre Airbnb y Aruba Tourism Authority caminda cu DIMP tambe ta participa den dje di 2016 y e sa cu tin otro MOU’s cu a wordo traha pa yega na un cooperacion cu e plataforma. “No mester bruha tur cos den otro”, Gomes-Pietersz a remarca.

El a sigui bisa cu tin diferente plataforma cu un persona cu tin un cas of un hende/turista cu ta biba afo cu cumpra un cas aki na Aruba por uza diferente tipo di plataforma pa verhuur su propiedad. Un di nan ta Airbnb. Esaki ta esun di mas grandi cu ta activo na Aruba. Pero banda di esaki tin ‘Bookings.com’, etc.

Segun e directora di DIMP, mescos cu e plataforma di Uber, caminda ta uza e plataforma ey pa duna servicio di transportacion. Airbnb ta un plataforma caminda cu abo por bisa “esaki ta mi propiedad, mi ta duna bo pa bo verhuur’e pa mi”.

E convenio cu tin cu Airbnb ta pa yega na un cooperacion pa haya informacion di esnan cu ta uza e plataforma pa verhuur nan casnan. Tin otro maneranan pa haya informacion tambe manera ‘softwarenan’ pa por haya adresnan di hendenan cu ta verhuur nan cas, cu no ta registra na DIMP, a splica.





TIN 109 CONTRIBUYENTE NOBO NA 2022





Nan team di registracion, locual ta haciendo riba e tereno di ‘toeristenheffing’ te cu september 2022 tin 109 contribuyente cu a bin nobo. Esaki ta un trabao continuo caminda tin cu compara adres y tin un problema na Aruba cu adres ora di saca por ehempel, un cobransa, a señala.

“Cu nos no ta haciendo nada ta un percepcion y mi ta invita cualkier hende, cualkier gremio cu kier informacion por yega semper cerca nos. Nos ta duna full transparencia tambe kico nos ta haciendo, con nos ta haciendo y kico ta e efecto riba entrada”, a expresa.

A agrega cu e ta sigur cu ta haciendo un trabao riba e tereno aki. Na e momentonan aki, Gobierno ta ricibi solamente 20% di ‘toeristenheffing’ di ‘All Inclusive Hotels’. “Gobierno di Aruba no ta ricibi nada di Airbnb, nada di esnan cu ta registra of uza e plataforma di Airbnb. Esey ta corecto, cu gobierno no a haya un parti di e entrada eynan. Esey ta berdad y pesey tin un cambio den legislacion pa tin un reparticion un tiki mas den balansa caminda cu gobierno si ta bay haya un parti di esnan cu ta verhuur nan cas”.

Esnan cu tin un cas, un apartment cu ta verhuur den weekend, den siman, mester sa cu esakinan ta entradanan cu mester wordo declara. DIMP ta bezig a base di e informacion cu nan tin, pero nan ta bay anuncia pronto cu tin un formulario disponibel pa esnan cu ta verhuur nan cas of nan apartment y nan no ta pagando belasting, pa nan registra nan mes.

E campaña lo yama ‘Registra prome cu nos presenta, Luanne Gomes-Pietersz a duna di conoce.