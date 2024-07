Esaki ta e ultimo aña cu pensionadonan di gobierno ta haya gelijkbedraag

The content originally appeared on: Diario

​

Ivo Valdez, Presidente di OPPA:

ORANJESTAD (AAN) – Ivo Valdez, Presidente di e Organizacion di Pensionadonan Publico Aruba (OPPA), den entrevista cu DIARIO a elabora tocante e gelijkbedraag cu pensionadonan di gobierno ta haya tur December, y cu e aña aki lo bira e ultimo aña cu lo ricibi e suma concerni.

Esaki segun e protocol cu a keda firma como diez aña pasa y cu e aña aki ta termina. Valdez a bisa cu gobierno ta lubida cu e cen aki hunto cu bashi premie tabata sumanan cu e sindicatonan e tempo ey a logra ora cu a sinta hunto cu gobierno, despues cu e empleadonan a entrega door di ciere di Lago, como fondo di solidaridad.

Nan a bin na un areglo pa paga e suma ey pa compensa tur e añanan cu e trahadornan di gobierno no a haya un aumento di salario ni tabata tin indexering tampoco.

Valdez tin entendi cu recientemente trahadornan a sinta cu Prome Minister, y nan si ta bay haya un continuidad di indexering, y e pensionadonan OPPA cu ta ex-trahadornan di gobierno, no a haya invitacion pa sinta na mesa pa wak con ta sigui pa loke ta trata e pensionadonan.

Varios biaha OPPA a manda carta pa Minister Presidente, pero no ta haya contesta ni tampoco riba e peticion pa sinta na mesa cu ne.

“Den e reunion di Parlamento nos Prome Minister a bisa cu tempo cu a cambia e areglo di pensioen MPR 2011 pa MPR 2014 e no a tende ningun pensionado critica, y e representantenan di e pensionadonan cu ta OPPA tampoco a bisa nada. Mi tin cu bisa cu e tempo ey Ivo no tabata presidente di OPPA, y OPPA, segun e directiva di e tempo ey, no a haya invitacion pa e dialogo social cu a tuma lugar prome cu e cambio”, Valdez a señala.

El a agrega cu locual ta mas remarcable, segun e directiva anterior, ta cu nan ta bisa cu a manda carta e tempo ey y nan a contesta cu nan no a invita OPPA pasobra e cambio cu nan ta bay trece no ta afecta e pensionadonan di e tempo ey.

A resulta cu di 2015 bin ariba, tur e pensionadonan ey no ta ricibi bashi premie y tampoco gelijkbedraag. Y ta hende cu a entrega tempo cu Lago a cera. “Remarcable ta tambe, cu a bin hende di afo of un trahado nobo, cu no a entrega ni un debchi, y nan si ta haya bashi premie cu gelijkbedraag. E ora ey mi ta puntra, na unda e parti husto ta. Hende cu a entrega no ta haye, y un hende cu no a entrega at all, si ta haye”, Ivo Valdez a reitera. Den otro articulo lo elabora mas tocante e entrevista aki.