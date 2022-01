Esaki ta e di tres biaha cu CDC ta hinca Aruba den nivel 4 di riesgo y Aruba lo bolbe sali di dje

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Den conferencia di prensa, relaciona cu e actualizacion di covid-19, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a elabora pa ultimo, riba e decision di CDC pa hinca Aruba den nivel 4 di riesgo.

Diamars gobierno a wordo informa di esaki, y nan a premira e cantidad di casonan cu tin na Aruba aworaki. CDC ta mira un average di 28 dia, y ora e pasa un cierto drempel, nan ta cambia e nivel di riesgo.

E mandatario a declara cu esaki no ta e prome biaha cu CDC ta haci esaki cu Aruba, pero esaki ta e di tres biaha. Djis pa mustra cu e maneho, internacionalmente, tambe ta diferente aworaki compara cu e otro olanan. El a indica cu e prome biaha den pandemia cu Aruba a yega na nivel 4, cu ta nivel di riesgo halto, codigo cora cerca nan, tabata dia 22 di November 2020, cu nan a hisa e nivel di 3 pa 4. “Y e tempo ey nos a mira un par di dia prome, 181 caso mas halto. Esaki tabata e peak cu a manda nos na nivel 4. El a dura over di seis luna, pa nos a sali for di nivel 4 bay 3 back, na Juni 2021 nos a logra esey”, e dignatario a indica.

No obstante, esaki a dura un tempo corto, pasobra dia 19 di Augustus’ 21, CDC a bolbe manda Aruba na nivel 4, tempo cu Delta a cuminza y cu a registra 800 caso. “Kiermen, e prome biaha cu nan a manda nos nivel 4, tabata tin un peak na 181 y e di dos biaha cu a manda nos na nivel 4 tabata un peak na 800”, e dignatario a reitera.

Minister Presidente a corda cu esaki a bira mas cortico, pasobra den tres luna a sali di nivel 4 bay den 3, cu ta un nivel confortable pa Aruba, y dia 4 di Januari awo, pues Diamars cu a pasa, CDC a manda Aruba na nivel 4 atrobe. Diaranzon, por ehemplo, tabata tin 3.327 caso activo.

“Nos ta den dje aworaki, ta temponan dificil cu ta trece retonan adicional; nos ta kere cu turismo lo wordo afecta door di esaki tambe pero nos tin cu bisa cu ya caba nos a mira cancelacionnan, pasobra Aruba mes a bin cu medidanan mas estricto pa mitiga importacion di e virus. Por ehemplo, pa e turistanan cu ta bin for di Merca nos a cambia e maneho y nan tin cu test, prome cu nan bin y esey ta pone cu algun ta desisti di bin Aruba. Tambe ta asina cu door di e testmento algun ta test positivo prome cu subi avion, y esey ta haci cu nan no por biaha. Pues nos ta mira cu cancelacionnan a cuminza, y door di esaki indudablemente lo tin cancelacion cu ta bay impacta nos turismo, sinembargo nos a pasa aden caba y nos a sali di esaki tambe, y mas ainda mi ta pidi henter e comunidad di Aruba pa nos ta extra alerta, pa nos sigui trata e turistanan cu si tey, y si ta sigui bin, cu cordialidad. E tin un impacto, no ta un impacto devastador pasobra nos a mira esey den pasado tambe, pero aworaki nos kier traha si, mesora, pa bay bek nivel 3 mas pronto posible”, e dignatario a expresa, y a remarca cu henter e pueblo tin e arma den su man pa haci esaki posible; e no a cambia, omicron ta un variante diferente, e ta mas contagioso, pero danki Dios e ta mustra ainda di ta mas suave y arma pa bringue ta mesun arma, mesun procedure cu semper nos a papia di dje. “Vacuna ta e miho arma pa proteha nos mes di esaki”, Prome Minister a acentua.