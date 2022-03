‘Er zijn veel gevallen van diarree’

21/03/2022 00:00

President Chandrikapersad Santokhi bracht zondag een bliksembezoek aan Pusugrunu.



De regering zal voeding, verbruiksgoederen en medicamenten naar Pusugrunu sturen. Daarmee wordt voorzien in de meest urgente behoeften. “Onze eerste prioriteit is om de mensen van medicijn te voorzien. Door het vervuilde drinkwater zijn er veel gevallen van diarree”, vertelde president Chandrikapersad Santokhi zondag na terugkeer van een orientatiebezoek aan het gebied, dat getroffen is door wateroverlast.

Het staatshoofd, vergezeld van Jerry Slijngard, hoofd van het

Nationaal Coordinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR),

participeerde in Pusugrunu in een krutu met

granman Lesly Valentijn. Het grootopperhoofd wil op een

ander moment met de president praten over tal van problemen rond

zijn gebied. Santokhi is van plan over twee weken met een

afvaardiging van de granman om de tafel te gaan.

In eerste instantie werd iets over een uur in de middag

aangegeven dat de trip werd gecanceld vanwege het slechte weer –

gesteld werd dat het niet raadzaam was om te vliegen – maar

anderhalf uur daarna werd besloten toch naar het gebied te gaan

“omdat de weersomstandigheden zijn verbeterd”. De president zag wel

af van zijn bezoek aan Asidonhopo en Langatabiki “door

weersomstandigheden”, meldt de CDS.

Na Pusugrunu werd een vlucht gemaakt over het Van

Blommensteinmeer. De dorpen aan het noorden van het stuwmeer worden

gemonitord. Het waterpeil in de Afobakastuwdam is hoog, maar valt

nog net binnen de werkhoogte. Geprobeerd zal worden om extra

energie op te wekken. Ook wordt bekeken waar het veiliger is

zonnepanelen te plaatsen, zodat deze niet onder water komen te

liggen. Omdat de wateroverlast “een jaarlijks terugkerend fenomeen

lijkt te worden, is het doel preventief beleid te creeren”, aldus

de CDS.







