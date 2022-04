20/04/2022 19:30

-

Arjen Stikvoort

Meteoroloog Oehlers vindt het verstandiger om de scholen van het binnenland niet op 3 mei te laten beginnen vanwege het verwachte slecht weer.



PARAMARIBO –

“De komende dagen ziet het er niet goed uit voor wat het weer betreft in Suriname”, waarschuwt Roel Oehlers van de Meteorologische Dienst Suriname. “Er is slecht weer op komst, vooral op donderdag en vrijdag.”

De meteoroloog stelt verder dat mei gemiddeld weinig droge dagen

telt en dat in die maand zware buien de boventoon voeren. Oehlers

roept daarom het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

(OWC) op om het besluit de scholen in het binnenland vanaf 3 mei

open te stellen te heroverwegen. “Statistisch bekeken komen zware

buien vaker voor tijdens de eerste en derde week van de maand mei.

Er is al veel vocht in de atmosfeer boven ons land, terwijl de

aanvoer hiervan ook niet significant afneemt”, aldus de

weerkundige.

Vanwege wateroverlast in het achterland besloot OWC de

paasvakantie van de scholen te vervroegen. Het voornemen was op 19

april het onderwijsproces te hervatten, maar de situatie in het

binnenland is nog niet ideaal. Vandaar dat het ministerie

bekendmaakte dat de scholen op 3 mei weer opengaan. Andere delen

van het binnenland, met name Brokopondo, hebben ook last van water,

maar dat wordt toegeschreven aan het spuien van water uit de

Afobakadam. Daar heeft de Ware Tijd eerder over geschreven.







