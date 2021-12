20/12/2021 17:48 – Arjen Stikvoort

Drie van de meer dan tweehonderd bloeddonoren die door President Chandrikapersad Santokhi zijn gedecoreerd. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – “We hopen dat de mensen nog voor het einde van de maand een goede daad willen verrichten om bloed te komen doneren. Daar zijn we altijd blij mee. Want er zijn nog steeds heel veel aanrijdingen en schietpartijen waarbij mensen in het ziekenhuis komen te liggen, plotseling veel bloed verliezen en dus dringend een behoefte daarop doen.” Dit zegt Elinor King, algemeen co?rdinator van de Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis.

Hoewel zondag tweehonderd bloeddonoren, in de tuin van het Kabinet van de President, zijn gedecoreerd door president Santokhi, blijft de vraag naar bloed nijpend. Dat er overigens zoveel bloeddonors zijn onderscheiden, komt omdat het vorig jaar geen voortgang vond door de coronapandemie ?n de verkiezingen van mei. Meestal vindt de decoratie al veel eerder plaats, om nabij Wereld Bloeddonordag, gevierd op 14 juni.

Verdeeld over twee groepen werden de mannen en vrouwen in de namiddag en vooravond geridderd voor hun bloeddonorschap. De vrouwen die meer dan dertig, vijfenveertig en vijftig keer bloed hebben gegeven krijgen een presidenti?le onderscheiding. Bij mannen is dat bij zestig, zeventig en honderd keer. Ze werden respectievelijk benoemd tot Ridder in de Ere Orde van de Gele Ster, Officier in de Ere Orde van de Gele Ster en Commandeur in de ere Orde van de Gele Ster.

Ook op 14 juni op Wereld Bloeddonordag kon de plechtigheid niet doorgaan. Daarom is gekozen om deze donoren in december te eren. “Hoewel het aantal bloeddonoren deze maand redelijk is, is er altijd bloed nodig. Er is nooit genoeg bloed”, benadrukt King.

