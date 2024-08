EPB Oranjestad no ta fia laptop mas na alumnonan

The content originally appeared on: Diario

Cabesante Erwin Lopez:

Pa bin scol cada alumno mester tin su laptop, si no, no por sigui e les

ORANJESTAD (AAN) – Director di EPB Oranjestad, señor Erwin Lopez, den entrevista cu DIARIO a indica cu scol no ta fia laptop mas na e alumnonan. Pa bin scol, cada alumno mester tin su laptop. Cabesante Lopez a splica cu laptop di scol ta daña.

El a subraya cu consecuencia di bay digital ta cu si e alumno no tin un laptop, e no por sigui lesnan pasobra no tin buki. “Nos no ta copia y no tin buki at all. Tur cos ta riba laptop, bo tin cu traha riba dje, tur les ta riba laptop, examen di rekenen ta wordo prepara na Hulanda, bo tin cu trahe y di Hulanda nan ta mand’e Aruba. Pues, sin laptop, ta hopi dificil”, señor Lopez a señala.

El a agrega cu tin un par di mucha cu a bin di SBO, cu ta den e sistema bieu ainda y cu tin buki ainda, pero e ta un grupo hopi chikito.

“Akinan si bo ta bin na Eerste, Tweede of Derde Klas bo mester di un laptop. Esaki pasobra ora bo ta bay digital bo no mester di buki mas”, Meneer Erwin Lopez a subraya.

Scoge pa a bay digital tin su bentahanan, hopi di e mashinnan ta yuda den hopi cos, por guia y controla e muchanan hopi mas, tambe por controla miho e docente. “Pa nos ta un beneficio grandi. E bukinan, e licencia ta wordo paga y no ta barata. E prijs por varia entre 100 pa 600 florin pa luna of pa aña, pa vak. Kiermen, licencianan ta hopi caro y esey gobierno ta cubri, pero laptop si, e muchanan mes tin cu cumpra”, director di EPB Oranjestad sr. Lopez a señala.

Tur e informacion aki e mayor ta haya den e inscripcion y e ta wordo splica e minimo capacidad pa e laptop por draai, cu e mucha tin mester. Asina e director a menciona.

Dia 21 di Augustus, otro siman EPB ta habri su portanan pa muchanan di Eerste Klas, y nan ta cuminza cu testnan pa scol sa con leu nan ta cu Idioma Hulandes y Rekenen.

“Tur mucha nos ta warda nan dia 21 na scol”, Meneer Erwin Lopez a expresa.

El a informa tambe cu dialuna cu diamars, otro siman tin dianan di estudio pa maestro y pesey scol ta cuminza Diaranzon, pa ora scol cuminza ya e parti ey a pasa caba. Un bez mas, meneer Lopez ta haci un yamada na mayornan cu si ainda nan no a inscribi nan yiu na scol, haci esey lihe, no solamente pa e alumno haya un cupo, pero tambe pa scol por regla e asunto di licencia, pasobra mester manda pidi’e na Hulanda, tin cu habri un e-mail accounting pa e mucha pone tur cos riba dje y e ta tuma tempo. Asina director di EPB Oranjestad a subraya.