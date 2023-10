Entregamento di obhecion contra un cobransa di DIMP awor ta sosode online

The content originally appeared on: Diario

​

Bezwaarschrift no por socede mas riba papel of email

ORANJESTAD (AAN): Departamento di Impuesto ta continua cu digitalisacion di su procesonan y ta anuncia cu awor ta toca turno di e proceso di obhecion (bezwaar). Te awor, contribuyentenan por entrega un carta di obhecion por escrito pero entrante 1 di november 2023 esaki lo no ta posibel mas. Tur obhecion ta worde entrega online y esaki ta conta tanto pa persona priva como empresa.

E sistema online ta uno simpel y moderno y ta facilita e contribuyentenan pa ora di entrega obhecion contra un cobransa di impuesto. Alavez, e proceso di obhecion lo bay cana mas structura y lihe, cual ta nifica cu e contribuyente lo ricibi un contesta mas lihe di Inspector di Impuesto tambe.

Loke ta obhecion di impuesto: Obhecion di impuesto ta ora un contribuyente no ta di acuerdo cu un cobransa di impuesto cu el a ricibi. Pa ley e tin derecho di haci obhecion contra e cobransa dentro di dos luna despues di e fecha di cobransa (dagtekening van de aanslag). Inspector di Impuesto ta evalua e obhecion y ta dicidi si ta ahusta e cobransa. Na final e contribuyente lo ricibi un contesta den forma di un “beschikking”.

Entregamento di obhecion: Te awor entregamento di obhecion ta sosode por escrito. Sea e contribuyente ta entrega un carta personalmente of ta manda esaki via e-mail. Sinembargo e formanan di entrega obhecion aki ta ineficiente tanto pa e contribuyentenan como Departamento di Impuesto.

E registracion y procesamento di e obhecionnan ta tuma tempo y tin su riesgo. Esaki ta crea retraso cu no por elimina den corto tempo. Departamento di Impuesto ta consciente cu no por a sigui mas den e forma aki y a tuma e decision pa digitalisa e proceso di obhecion.

Digitalisacion di proceso di obhecion: E trabaonan pa cu digitalisacion di e proceso di obhecion tabata intensivo y awor a keda finalisa. Esaki ta nifica cu desde awor contribuyentenan por entrega un obhecion den forma digital, esta online. Entregamento di obhecion pa medio di carta of e-mail ainda ta posibel te cu dia 31 di october proximo. Sinembargo, entrante 1 di november lo no ta posibel mas pa entrega un carta di obhecion por escrito of via e-mail.

Tipo di impuesto: Por entrega obhecion online contra un cobransa of propio declaracion pa e siguiente tiponan di impuesto: BBO, BAVP, BAZV, BBVAM, dividendbelasting, grondbelasting, inkomstenbelasting, prima di AOV/AWW y AZV, loonbelasting, overdrachtsbelasting, successiebelasting, speelvergunningsrecht, toeristenheffing y winstbelasting.

Pa e impuestonan mensual esta, BBO, BAVP, BAZV, BBVAM, prima di AOV/AWW y AZV di compania, loonbelasting, speelvergunningsrecht y toeristenheffing, ta conta lo siguiente. E contribuyentenan cu a ricibi un “ambtshalve naheffingsaanslag” door cu nan no a entrega nan declaracion, ta haci obhecion via nan BOi-account. Pues, mester log in y yega na e cobransa via e folder “Historie”. Aki ta haci cambio y entrega e declaracion cual ta worde considera como un obhecion. Na final e contribuyente lo ricibi su “beschikking”.

Obhecion online ta accesibel via e portal “BO impuesto”

E formulario di obhecion ta online y ta accesibel via e portal “BO impuesto” (BOi). Pa yega na e portal ta bay riba impuesto.aw. Den e menu principal mas ariba, ta click riba “BOi” pa habri e inlogpagina. Despues ta click riba “Bezwaar indienen” pa habri e startpagina di obhecion online. E sistema mes lo guia e contribuyente pa completa y entrega su obhecion den un forma facil.

Si un contribuyente tin mester di entrega mas obhecion, e ta bolbe yena un formulario digital. Pa cada cobransa of declaracion propio ta yena un formulario digital.

Ta importante pa menciona, cu e formulario di obhecion ta accesibel pa tur contribuyente, tanto persona priva como empresa. Alavez, no tin mester di ta registra como usuario di e portal BOi, pa yena e formulario. Na e inlogpagina di BOi ta click directamente riba “Bezwaar indienen” sin tin mester di log in, esta yena username y password.

Haci preparacion: Prome cu haci obhecion online, mester prepara tur informacion y e documentonan cu ta relevante. E persona cu ta bay entrega e obhecion mester colecta y digitalisa tur e documentonan. Cierto documentonan e lo mester upload como anexo.

Guia aclaratorio: Pa facilita e contribuyentenan cu mas conocemento di e sistema di obhecion nobo, tin un guia aclaratorio (handleiding) disponibel cu ta contene un splicacion amplio y cu ta importante pa sa. Ta consehabel pa consulta e guia aki prome cu cuminsa yena e formulario di obhecion. Por haya e guia aclaratorio via e pagina principal di impuesto.aw > Bezwaar en Beroep.

Otro obhecion: Pa obhecion contra por ehempel:

(*) Cobransa adicional di impuesto di vehiculo di motor (naheffingsaanslag motorrijtuigbelasting);

(*) Reduccion di impuesto riba salario (vermindering loon);

(*) Decision pa cu unidad fiscal (Fiscale eenheid);

(*) Decision pa cu tarifa special di inkomstenbelasting (bijzonder tarief);

(*) Decision pa cu responsabilidad fiscal (aansprakelijkstelling), por lo pronto ta keda posibel pa entrega un obhecion den forma di hardcopy of via e-mail. Den un siguiente fase lo anuncia e formulario online pa e tipo di obhecionnan aki.

Obhecion contra VZL y VOD: Obhecion contra Verzamelloonstaat y Verzamelstaat opgaaf derden ainda no ta posibel online. Pa esaki mester manda un e-mail na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Entrante otro aña momento cu contribuyentenan lo tin cu entrega nan Verzamelloonstaat y Verzamelstaat opgaaf derden di 2023 lo por entrega un obhecion (si esaki ta necesario) via e portal “BO impuesto” (BOi).

Determina pa elimina retraso: E retraso den e procesamento di e cartanan di obhecion a pone cu contribuyentenan te ainda ta den espera di un contesta di Inspector. Departamento di Impuesto ta comparti e preocupacion di e contribuyentenan y ta den pleno ehecucion di un plan structura pa atende cu e retraso aki.

Aunke tin un trabao grandi cu mester worde haci ainda, e trabaonan ta avansa den un ritmo constante y di un manera structura cu un norma pa procesa 3.000 carta di obhecion pa luna.

Aunke e retraso ainda no a worde elimina completamente, e funcionarionan di Departamento di Impuesto ta determina pa optimalisa e servicio y reduci e tempo di espera. A tuma algun medida pa asina por aumenta e capacidad di procesamento y e personal pa reduci e tempo di espera di e contribuyentenan.

Departamento di Impuesto a logra avansenan importante den reduccion di retraso den procesamento di restitucion y ta keda comprometi pa reduci e retraso den procesamento di “bezwaar” tambe.