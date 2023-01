Entre nostalgie, soulagement et admiration

The content originally appeared on: News Americas Now

Sports mécaniques. Rétro 2022

Melvyn Zamy

Giani Catorc ne cesse de progresser. Il a intégré depuis le mois de septembre 2022 le Pôle de motocross de Poitiers dans le département de la Vienne. • D.R.

Le sport mécanique était à l’honneur en 2022. Sur leur continuité de 2021, de multiples pilotes martiniquais ont brillé hors de nos frontières. Ajouté à cela le retour sur le devant de la scène du sport automobile de Simon Jean-Joseph, la saison a été riche en émotion. Entre terre et bitume, les meilleurs ont rivalisé d’adresse. Retour sur ces différents exploits.

De mars à novembre 2022, la saison de moto a

engendré son lot de surprises, de confirmations, mais aussi de

frustrations pour nos pilotes martiniquais. Après avoir obtenu le

titre de champion d’Europe junior et de France en 85cc, vainqueur

du Supermoto des Nations et de la course internationale de Mettet

en 2021, Gianni Catorc avait pour objectif de confirmer en

2022. Démarrant sa saison sur les chapeaux de roues, le

Martiniquais de 14 ans a remporté le titre de champion de France

dans la catégorie 125 cc. Une excellente performance accompagnée

par un autre titre. En effet, le Joséphin s’est imposé sur la scène

européenne en remportant le championnat d’Europe Supermotard. Avec

une moto 125 cc, il a décroché le titre dans la catégorie

supérieure, les S3 250cc. Un exploit majeur qui figure dorénavant à

son palmarès. Pour finir, pour sa première course en 450

cm3, Giani Catorc se classe 36e de la demi-finale après

avoir…