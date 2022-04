Entre 1 aña y 8 luna y 2 aña di prison pa trio Bulgaro cu tabata skim bancomaticonan na Aruba

The content originally appeared on: Diario

Mientras cu Fiscal a exigi 4 aña di prison

ORANJESTAD (AAN): Recien Hues di Corte den Promer Instancia a dicta sentencia den e caso di skimming y falsificacion di carchinan di banco, contra tres Bulgaro. Tratamento di e caso a tuma lugar luna pasa y siman pasa sentencia a cay. Por nota cu Hues a reduci e castigo drastico di e 4 aña di prison cu Fiscal a exigi.

Exigencia Fiscal: Luna pasa durante tratamento di e caso, Fiscal a bisa cu na Europa skimming ta hopi conoci, caminda hendenan ta bay otro paisnan pa haci esaki y horta placa for di bancomaticonan.

El a bisa cu e ta haya legalmente proba cu a haci skimming riba Bancomaticonan di CMB Bank. Riba camera di seguridad Polis a mira e trio ta haci cosnan. E copiamento di carchinan y despues traha esakinan ta worde considera falsificacion di carchinan.

Aparato pa skim y carchinan haya: Fiscal a bisa cu na e cas unda e tres Bulgaronan a hospeda, a haya aparatonan cu ta usa pa skimming y traha carchinan falso. Tin indicacion cu nan a copia carchinan na bancomatico pero no a traha carchinan falso.

Fiscal ta haya cu e grupo aki ta forma parti di un organizacion criminal. E ta haya cu tabatin un cooperacion largo entre nan pa haci e delito. E ta haya cu e trio tabata sa kico nan tabata haci. For di Europa nan tabatin e plan pa bin Aruba pa skimming. Tur esaki ta mustra cu nan forma parti di un organizacion criminal. Fiscal a bisa cu e no ta kere e storia di e Bulgaronan cu nan a bin Aruba pa vacacion y aki a bin cu e idea pa skimming. Nan a bin cu e aparatonan for di Bulgaria.

Exigi 4 aña di prison: Fiscal a bisa cu Aruba ta depende hopi di turista y mas tanto turista Americano. Turistanan ta scoge Aruba no solamente pa su beachnan sino tambe pa e seguridad. Si skimming drenta na Aruba, esaki lo perhudica e isla su turismo y tambe banconan. Fiscal a tuma e grupo na malo.

El a mustra cu mey mey di e epidemia cu tabata un sla duro pa Aruba, nan a scoge net Aruba pa bin haci skimming. Nan a viaha for di practicamente otro banda di mundo pa bin Aruba pa haci delito.

Fiscal ta haya cu mester duna imagen cu Aruba ta safe y no ta permiti skimming. El a expresa cu lo tuma tur medida pa mantene esnan cu ta skimming for di Aruba. Fiscal a mustra riba e actitud di esnan di Bulgaria ora di interogacion caminda nan kier sa kico tin pa nan si nan coopera cu e investigacion. Fiscal ta haya cu ta esencial den e caso aki pa manda un señal bon cla cu no ta tolera skimming na Aruba. Na opinion di Fiscal, e hecho cu e skimming a fracasa lo no bay haci cu e castigo lo ta menos. El a enfatisa cu e trio Bulgaro a bin Aruba cu e intension pa haci skimming.

Fiscal a exigi 4 aña di prison pa e grupo Bulgaro. Tambe el a exigi pa tur e aparatonan lo keda confisca.

Sentencia: Siman pasa Hues a bisa cu e ta haya e trio Bulgaro, G.S., A.B., M.D., haya culpable di complice di falsificacion di credit card, preparacion di falsificacion di credit card, participa na un organizacion criminal.

Baha castigo: Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu e trio aki ta forma parti di un organizacion cu dedica na skimming di carchinan di banco. Nan a bin special Aruba cu aparatonan special pa pone den bancomaticonan pa copia carchi y falsifica carchinan. Skimming por causa dañonan serio na e victimanan. Hues a tuma nan na malo pa esaki.

Na opinion di Hues, e hecho cu e trio Bulgaro no a logra, no ta kita afor e seriedad di e caso. Hues a mustra cu M.D. a coopera cu investigacion y su rol tabata limita. El a sigui bisa cu G.S. y A.B. tambe a coopera cu investigacion. Hues a condena M.D. na 1 aña y 8 luna di prison y G.S. y A.B. 2 aña di prison. Tur e aparatonan lo keda confisca.

Riba e potret por mira ora cu autoridad tabata investigando un di e ATM Machine unda nan a instala aparato di skimming.