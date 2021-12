Entrante awe ta permiti un persona so pa famia haciendo compra den establecimento

The content originally appeared on: Diario

Crisis Team y Gobierno a anuncia algun cambio: — *Orario di ciere ta bira 12′ or am

ORANJESTAD (AAN) – Den conferencia di prensa relaciona cu update di e situacion local di Covid-19, Diaranzon mainta, Prome Minister a anuncia cual ta e cambionan cu lo drenta na vigor entrante awe, 30 di December 2021.

“ Horeca y eventonan: orario di ciere ta bira mey anochi 12’or. Casino por keda habri te 1’or di madruga. E unico excepcion ta despues di tiro dia 1 di Januari 2022, cu establecimentonan nocturno por keda habri te 1’or di madruga, manera cu ta awor.

E restaurant mester limita e cantidad di personanan na mesa, na seis, den rumshop mester limita esaki na maximo cuater mesa cu cuater persona, pa loke ta entretenimento cu banda, mester limita esaki na cinco persona riba stage. Encuentronan social y familiar cu aworaki ta na mas of menos 125 ta wordo limita na maximo 60 persona paden y 75 persona pafo. Y tin un maneho pa comerciantenan pa pagara, cu ta mescos cu aña pasa. Por tira pagara te cu maximo 12 or di merdia, di dia 31 di December 2021”.

Pa loke ta trata tiendanan, e dignatario a duna di conoce cu esaki ta wordo limita na un persona pa famia, y esaki atravez di garoshi of un macuto. “Cu esaki nos kier duna e señal cu awo no ta e momento pa bay keiro cu famia den supermercado”, el a remarca.

E dignatario a menciona cu den varios pais na mundo e supermercadonan ta e centro di brote y e ta encurasha e consumidor pa ban evita esaki.

Encuanto deporte, esaki por sigui pero sin publico. Entiero mester wordo maximaliza na 75 persona.

Aparte di esaki tin algun sugerencia mas, por ehemplo limita e bishitanan na famia durante e dianan di fiesta, y sigur si tin un poco griep. Evita viahenan na paisnan di riesgo halto of hopi halto. Tin un lista di paisnan cu ainda e “Ministeriele Regeling” ta aplicable unda Merca, por ehemplo, ta aden. Pa loke ta e paisnan di riesgo hopi halto, por mira cu Hulanda ta den dje, entre otro paisnan di Europa. El a agrega cu personanan residente ora nan bolbe Aruba, tin cu test prome cu su entrada, ya sea den e pais cu e ta of na momento cu e yega Aruba, y pa esaki no tin excepcion. No tin e opcion cu un hende por bay den cuarentena of no, tur hende mester test prome cu subi avion or ora e yega Aruba.

Otro medidanan cu ta sigui vigente, e mandatario ta haya importante pa ripiti: e Samenscholingsverbod: no por tin mas di seis persona hunto riba caya; Gebiedsverbod: entre 7 or di anochi cu 5 or di madruga ta prohibi pa ta den areanan publico, parkinglot y beach, y alcohol verbod pa 24 ora constantemente, pues ta prohibi pa tin alcohol riba camindanan publico y esaki ta un medida cu tabata tin caba.