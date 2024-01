Entrante aña 2024 pensionadonan ta paga menos prima di AZV

The content originally appeared on: Diario

Pa doñonan di trabao y pensionadonan



E prima di AZV ta worde reduci

ORANJESTAD (AAN): Departamento di Impuesto ta informa tur pensionado y nan doño di trabao, cu entrante aña 2024 e prima di AZV ta worde reduci y ta bira 5,5% riba e prome Afl. 30.000 di entrada of salario. Te cu aña 2023, e porcentahe tabata 6,5%. E reduccion di 1% ta valido pa tur pensionado cu tin e edad di 65 aña of mas.

Si e entrada of salario di e pensionado sobrepasa Afl. 30.000 pa aña, e ta paga 10,5% riba e suma restante.

Entrada maximo pa cobra prima di AZV E entrada maximo pa cobra prima (premieloongrens of premie-inkomen) di AZV no ta cambia y ta keda Afl. 85.000 pa aña 2024. Esaki ta nifica cu si e salario of entrada di un pensionado sobrepasa Afl. 85.000, e ta paga e suma maximo di Afl. 7.425 pa aña na prima di AZV.

Ehempel:

Premieloongrens of premie-inkomen Afl. 56.000

Calculacion di prima di AZV

5,5% riba 30.000 ta Afl. 1.650

10,5% riba 26.000 (56.000-30.000) ta Afl. 2.730

Den e ehempel aki e pensionado lo paga total Afl. 4.380 na prima di AZV den aña 2024.

Pa tur otro persona cu no ta pensionado (di edad te cu 64 aña) no tin cambio. E premieloongrens of premie-inkomen ta Afl. 85.000 pa aña y e porcentahe ta 10,5%. E prima maximo di AZV ta Afl. 8.925 maximo pa aña (85.000 x 10,5%).

Departamento di Impuesto ta haci un apelacion special na e doñonan di trabao pa tene cuenta cu e cambionan ora cu calcula e prima di AZV di un pensionado pa asina por retene e suma corecto.