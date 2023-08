Entrante 2024 ‘bashi premie’ no ta aumenta mas, pero e no ta stop di existi

The content originally appeared on: Diario

Magaly Brito, secretario general SEPPA:

ORANJESTAD (AAN )— Secretario General di Sindicato SEPPA, cu ta representa e Empleadonan Publico, a comenta den entrevista cu DIARIO, cu pa aña 2024 ta bay tin hopi reto pa loke ta e primanan pa trahadornan di gobierno.

Brito a remonta un rato na historia di e primanan aki. El a bisa cu bashi premie ta un cu a nace a base di negociacionnan na aña 2005, y door di indexering na unda cu gobierno, e tempo ey, no por a cumpli cu “x” porcentahe como ahuste di salario, anto e ora ey, na mesa, a acorda pa crea condicionnan secundario, di cual a bin e bashi premie, cu a wordo aumenta un biaha mas na 2006.

E ta asina tambe cu na 2008 tabata tin e lucha largo di siete siman, y hunto cu esey a yega na un acuerdo e tempo ey di ahustacion di salario di 105 florin, pero tambe a bay di acuerdo pa otorga un “inhaalmanoeuvre” di 8.2%.

Brito a subraya cu si tur hende por corda, inhaalmanoeuvre ta wordo hinca den condicionnan secundario, y esey a sosode na 2014 ora cu a bay bek na mesa di discusion na unda a yega na un acuerdo con gobierno ta bay paga e 8.2% ey.

Y asina nan tur a bay di acuerdo con lo aumenta e bashi premie y a crea e reparatie premie na Augustus, y tambe a crea e geleid bijdrage na November.

Magaly Brito a señala cu locual ta bay sosode na 2024 ta cu e 8.2 ey cu a keda wordo reparti durante diferente aña (den diez aña) na 2024 ta stop di subi. E ora ey lo bira fls.2.124,= y e ora ey lo bay keda asina tambe.

Brito a indica cu na diferencia di loke ta wordo bisa eyfo, of loke gobierno ta purba di hinca den cabes di e trahador publico ta cu e ta stop di existi. Pero SEPPA NO por mire asina, pasobra si gobierno, como dunador di trabao, a dune manera mester ta, esta den salario, salario no por bah’e bek. “Pues, a bay di acuerdo como condicionnan secundario, e ta keda asina te dia e empleado ta abandona servicio di gobierno, of si bin otro negociacion riba indexering y e partidonan acorda otro inhaalmanouevre”, Magaly Brito a señala.