Enseñansa Pa Empleo lo cuminsa cu su programa piloto ofreciendo 3 curso nobo na San Nicolas

ORANJESTAD (AAN): Un di e deseonan di Minister y di Enseñansa pa Empleo a bira realidad. Ta bay ofrece cursonan atrobe na San Nicolas!

Desde aña pasa ora minister Glenbert Croes, a anuncia su deseo y vision pa Enseñansa pa Empleo por habri su portanan na San Nicolas, a cuminsa brainstorm, planea y den menos di 1 aña a logra! EPE SN lo cuminsa cu su programa piloto ofreciendo 3 curso nobo na San Nicolas.

Sin e cooperacion di Director Mathilda y juffrouw Helder, nos no por a logra pa habri awo caba. For di e momento cu nos a cera conoci cu otro y a comparti e vision di Enseñansa pa Empleo cu EPB SN, nos a ricibi nada mas cu apoyo y sosten total di e team dinamico y dedica di EPB San Nicolas.

Hunto cu varios docente di ofishi di EPB SN, manera meneer de Mey, meneer vd Biezen y meneer Werleman hunto nos a logra diseña cursonan pa e sector tecnico. Cu orguyo mi por bisa cu Enseñansa pa Empleo a bira parti di e famia di EPB San Nicolaas.

E cursonan di Enseñansa pa Empleo San Nicolas ta diseña pa esnan cu tin curashi, gusta trabounan manual y ta dispuesto pa siña e parti basico di Welder, Electra of Handyman. No ta importa si bo persona kier amplia bo conocimento of crea un fundeshi fuerte of simplemente kier haya mas conocimento practico.

Manera a wordo menciona caba lo tin 3 curso cu ta bai cuminsa den luna di September. Tur 3 curso tin cupo limita pa asina por garantisa e siguridad durante e cursonan mirando cu ta traha cu ekipo y mashinnan; hermentnan “semi pro y full profesional” y tambe diferente materialnan cu ta wordo usa pa instalacionnan di coriente; welder y tambe pa trabaonan di handyman.

E 3 cursonan cu lo cuminsa pa awo ta:

Electricien Basico

Welderdo A

Handyman Nivel 1

Cursonan ta start 10 di September, Cada curso tin lugar pa 10 persona cu ta motiva y interesa, e cursonan lo wordo duna riba diamars y diaranson anochi di 6:30-9:30 pa un duracion di 13 siman.

Tur e 3 cursonan aki lo tuma lugar den e edificio di EPB SN, situa na Caya Jose Geerman 77.

Registracion ta bay via website: www.epearuba.com

Click riba e opcion cu ta bisa :”Curso”

Y click riba e curso di bo preferencia.

Ora inscripcion ta wordo completa coleganan di EPE lo tuma contacto cu bo persona pa duna instruccion di pago.

Manera e pago ta efectua y prueba a wordo manda pa nos, e oro ey bo cupo ta sigura.

Corda cu tin 10 cupo so awo pa cada un di e cursonan aki.





















