Enorme belangstelling Kwaku Summerfestival

21/03/2022

-

Steven Seedo





PARAMARIBO –

“De belangstelling is enorm. Iedereen maakt zich nu op om heftig te gaan genieten. We gaan er weer als vanouds tegenaan.” Na een onderbreking van twee jaar wordt het Kwaku Summerfestival dit jaar weer gehouden. Het evenement is gepland in de vier weekends van 16 juli tot en met 7 augustus.

Ivette Forster, een van de directeuren, onthult dat Oscar

D’Leon, de koning van de salsa, en de Jamaicaanse

reggaeartiest Chronixx zullen optreden tijdens de befaamde Friday

Nights Concerts. “Het is bijna altijd uitverkocht. In het verleden

hadden we Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, Morgan Heritage

en Frank Reyes.” Forster kan nog geen andere namen van artiesten of

groepen prijsgeven, omdat er nog geen contracten zijn getekend. Ze

laat wel doorschemeren dat er ook Surinaamse artiesten van de

partij zullen zijn.

Kwaku van nu en van vroerger zijn niet te vergelijken, vindt

Forster. “Het is heel anders, beter georganiseerd en een eigen

vibe. We leven ook in een andere tijd. Er is nu veel meer te zien

en te beleven, niet alleen maar voetbal als entertainment, maar een

heel scala aan activiteiten: muziekoptredens, dans, debatten,

kindervoorstellingen, hairshows.” De data van de themadagen zijn al

bekend. De Molukse Dag is op 30 juli, de Hindostaanse Dag een week

daarvoor en op 24 juli is de roze zondag.

Het Kwaku Summerfestival (voorheen het Kwakoe Zomerfestival)

begon in 1975 als een voetbaltoernooi met Chas Warning, Roy

Groenberg alias Kaikusi, Guno Bakboord en Emile Esajas als

initiatiefnemers. Zij hadden als voornaamste doel de jongeren, die

niet op vakantie konden gaan, een prettige zomer te schenken. Onder

leiding van Winston Kout groeit Kwakoe in de jaren negentig van de

vorige eeuw uit tot de huidige megahappening die niet meer is weg

te denken.

In 2010 werd het festival voor de 35ste keer georganiseerd. Een

jaar daarna vond het evenement voor het eerst geen voortgang wegens

geldgebrek. Vanaf 2013 heeft de happening een nieuwe organisator en

werd de naam veranderd in Kwaku Summerfestival. In 2020 en 2021 was

er geen Kwaku vanwege de uitbraak van de coronapandemie.







