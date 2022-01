Enfield schenkt Volksgezondheid Covid-19-kunstwerk

11/01/2022 05:54 – Tascha Aveloo

Kunstenaar Robbert Enfield (r) overhandigde maandag een ‘Covid-19-kunstwerk’ aan minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

PARAMARIBO – “Als ik naar het kunstwerk kijk, zie ik de wanorde die is ontstaan in de wereld. Alles dat in de war is geraakt. Dat wordt gesymboliseerd door die omgekeerde klok. Je ziet alles dat te maken heeft met deze situatie, het virus, de mondmaskers, mensen die om hulp roepen.” Die analyse gaf minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid maandag bij het in ontvangst nemen van het kunstwerk ‘The Terrible and Disastrous Corona 19’ van Robbert Enfield.

Volgens Ramadhin, die zijn bewondering uitsprak over het vrij groot kunstwerk van 101 bij 120 centimeter, is het een heldere boodschap naar de samenleving. “En een mooie artistieke manier om de bevolking bewust te maken van de gevaren van deze ziekte.” Enfield legde uit dat er veel emoties gepaard gaan met deze situatie.

De bewindsman zegt in het verleden, toen hij het niet zo druk had, vaker de Nationale Kunstbeurs te hebben bezocht. “Dus ik kan het wel waarderen. We gaan het kunstwerk daarom dan ook een waardige plek geven op mijn kantoor.” Ramadhin sprak de hoop uit dat andere artistieke personen het initiatief zullen nemen om vanuit hun perspectief te helpen om meer bewustwording te brengen in de maatschappij.

“We gaan met Covid-19 moeten leren leven”, benadrukte de minister. “Sommige mensen hebben zich al aangepast, maar het is werken naar een hoge mate van algemene immuniteit, of dat nu is omdat veel mensen ziek zijn geweest of kunstmatig door vaccinatie. We hebben als regering een verantwoordelijkheid, maar ook het individu kan een hand helpen om dingen tot een beheersbaar niveau terug te brengen.”

