Empresanan lider ta yama bon bini na un era nobo di innovacion den pago online

The content originally appeared on: Diario

​

Sentoo y MCB Group ta lansa integracion di metodo di pago online local

ORANJESTAD (AAN): E siman aki, cu sumo placer MCB Group y Sentoo ta anuncia e integracion oficial tan spera di Sentoo, e metodo di pago online local, den MCB su ecosistema bancario. E logro importante aki ta un motio pa celebracion, ya cu e ta nifica cu tur cliente personal y comercial di e banco

den Aruba, Curaçao, St. Maarten y Caribe Hulandes, por probecha awor di e poder di nan cuenta local di MCB pa pagonan online sin problema.

Negoshinan prominente entre otro CG United, Guardian y Ennia ya caba ta probecha di e opcion bancario. Ademas, diferente comerciante y organizacion lider nobo, incluso Openbaar Lichaam Bonaire, Belastingdienst Curaçao y Kooyman, tambe a uni, cu ta haci e lansamento aki un exito colaborativo rotundo.

E lansamento inovado aki ta habri e portanan di un era nobo di conviniencia y accesibilidad pa tanto cliente- como empresanan. Sentoo, cu ta gratis pa consumidonan, ta empodera clientenan di CMB Bank pa haci pago na diferente proveedornan di servicio y negoshinan na un manera facil. Danki na Sentoo, clientenan awor por paga den webshop local of paga cuenta online via e Mobile Banking app of Online Banking website. Tur informacion necesario di pago ta convenientemente yena for di adelanta, loke ta facilita e proceso sin eror. Pa loke ta trata clientenan comercial di MCB Group, Sentoo ta ofrece un solucion simplifica pa nan risibi pago directamente riba nan cuentanan bancario. Esaki ta marcando comienso di un era di transacionnan cu ta bay di forma fluido y outomatisa, loke ta mehora y accelera processamento di pago di factura y reconciliacion enormemente.

Redefiniendo experencianan bancario: Introduccion di Sentoo na filialnan di MCB Group lo bay revoluciona procesonan di pago y redefini experencianan di pago pa henter comunidad. Inicialmente revela na januari 2023, e lanzamento aki ta subraya MCB Group su compromiso pa continuamente adapta su servicionan

pa asina cumpli cu e necesidadnan den evolucion di tanto clientenan personal como comercial.

“Nos ta encanta cu introduccion di nos metodo di pago online local dentro di MCB Group, demostrando asina nos dedicacion comparti na innovacion y solucionnan enfoca riba cliente,” ta loke Vincent van RuSen, co-fundado, y Director General di Sentoo a declara. “Nos ta gradicido tambe pa e colaboracion cu e empresanan lider aki, y hunto nos ta introduci posibilidad nan nobo pa clientenan personal y comercial haci pagonan online facilmente. E fase aki ta solamente un comienso di nos biahe pa mehora e experencia di pago di nos comunidad.”

Michael de Sola, Director General na MCB, ta enfatisa e banco su compromiso pa fomenta crecimento economico y stabilidad financiero den e comunidad local. “Via nos colaboracion cu Sentoo, nos ta haci esfuerzo pa brinda nos clientenan un solucion di pago moderno, mientras nos ta fortifica comercio local,” el a indica. “Nos ta invita nos clientenan y comunidad local pa explora e bentahanan di Sentoo y adopta e conviniensa di pagonan online sigur y instantaneo.”

E compania Sentoo: Ta asina cu Sentoo a wordo funda na 2016 como un compania fintech local, ta impulsa pa e vision di haci servicionan di pago online accesibel pa comunidad na tarifanan pagabel. A realisa e vision aki dor di crea un solucion di pago robusto cu ta permiti consumidonan di haci uzo di nan propio

banco di confianza pa transacionnan.

Sentoo a construi asociacionnan solido cu banconan, comerciantenan y nan clientenan, creando asina un solucion sostenibel y riba termino largo pa pagonan online. Pa medio di integracion perfecto cu sistemanan bancario, Sentoo ta garantisa transacionnan facil y sigur, brindando consumidonan un experencia no-complica y ful automatisa di pago online. Negoshinan di tur tamaño lo beneficia di e disponibilidad y modernizacion di pago online.