Empresa grandi of chikito por bin na remarca pa Sentoo

Mas opcion di pago pa e consumidor

ORANJESTAD (AAN): Banco di Caribe a ricibi hopi reaccion positivo riba e opcion di pago ‘online’ cu Sentoo. E consumido kier mas facilidad di pago y na su turno e comerciante kier ofrece su cliente tur opcion cu tin den mercado. Establecimentonan den un futuro cercano mester por ofrece diferente metodo di pago ‘online’, di manera cu e cliente por paga ‘online’ manera cu e ta desea.

Di con Sentoo: Pagonan via Sentoo, e metodo di pago ‘online’, ta sosode automaticamente, facil y lihe, usando cuenta bancario. Simplemente bisa: paga di bo cuenta coriente di Banco di Caribe, pa e cuenta coriente di un negoshi na Banco di Caribe.

E ta reemplasa uzo di tarheta di credito of e-wallet. Banco di Caribe ta un banco di futuro y ta anticipa e desaroyonan digital den mundo bancario. Sentoo ta worde considera tambe un opcion di pago ‘di cuenta-pa-cuenta’ (A2A). E miho ehempel di un opcion di pago ‘di cuenta-pa-cuenta’ ta iDEAL na Hulanda, e consumido a adopta esaki completamente como opcion di pago.

Opcionan di paga cu Sentoo: Cu Sentoo su ‘online check-out’, comerciantenan por ofrece e proceso completo di un manera hopi facil y asina acepta pago online. E cliente mester djis selecta Sentoo na momento di ‘check-out’ y selecta Banco di Caribe riba e pantaya. Automaticamente nan ta keda dirigi na nan portal di ‘online banking’ na unda cu ya tur informacion di e compra y e pago a keda yena.

Mester djis click, confirma, y tur cos ta cla! E cliente ta keda automaticamente dirigi back na e pantaya di compra. E ‘online checkout’ ta crea un experencia facil y lihe den un ambiente ya custumbra di e propio cliente.

Tambe por ricibi pagonan local cu Sentoo uzando un QR Code of un payment link. E QR Code y payment link ta ideal pa por ehempel un cuenta digital of ticket y por worde comparti via tur medionan digital manera email, text of WhatsApp. Ta inicia e proceso di pago door di click riba e payment link of scan e QR Code cu un smartphone of tablet. E montante corecto y referencia di pago ya a keda automaticamente yena. E opcionan di QR Code of payment link ta ideal pa comerciante cu por ehempel no ta uza un online store.

Realmente no ta importa cua opcion di pago cu Sentoo bo scohe; importante ta pa bo ofrece un opcion di pago ‘online’ cu ta facilita bo clientenan tambe. Tur empresa – grandi of chikito- por bin na remarca pa Sentoo. Clientenan empresarial, cu ta desea di ofrece mas opcion di pago na nan cliente pa nan producto of servicionan, por acerca nan ‘account manager’ na Banco di Caribe pa aplica pa e servicio aki.

Si bo no ta cliente comercial di Banco di Caribe ainda y kier bini na remarca pa e servicio aki, por traha un cita cu Corporate Credit Support na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Actualmente Banco di Caribe ta e unico banco cu ta ofrece e servicio aki pa compania local na Aruba, Bonaire y Curacao.