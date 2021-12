Emanuel Sanvisi getrouwd met grote liefde

19/12/2021 18:51 – Shanavon Arsomedjo

Emanuel en Mimora Sanvisi zijn op honeymoon. Foto: priv?collectie

PARAMARIBO – Emanuel Sanvisi is zaterdag in het huwelijksbootje gestapt met de vrouw waarmee hij al anderhalf jaar een relatie heeft. “Ik besloot met Mimora te trouwen, omdat haar liefde en passie voor God, gecombineerd met haar unieke persoonlijkheid heel erg aantrekkelijk is voor mij. En het feit dat ze er prachtig uitziet heeft mij geen andere keus gelaten dan haar tot mijn vrouw te willen maken. Nadat ik Gods bevestiging heb gekregen, heb ik de keus gemaakt.”

Het hart weet wanneer iemand voor jou bestemd is. Het huwelijk betekent voor Emanuel een eeuwig verbond met God en je partner om alle liefde en zorg die je bezit te geven aan diegene. “Het is een door God gegeven instituut dat ik met alle eer en respect wil hooghouden”, zegt hij.

Een week voor het wettelijk huwelijk vond het cultureel huwelijk plaats. Dit is een verbond binnen de cultuur, in dit geval de marroncultuur. Zaterdag vond in de Baptisten Gemeente vrije Evangelisatie, voor de troon van God, zoals de artiest het het liefst uitdrukt, de huwelijksinzegening plaats, waarna op Caribo het feestelijk gedeelte was.

Emanuel vroeg Mimora ten huwelijk bij een fotoshoot. Zij had totaal geen idee dat hij die dag op zijn knie?n zou gaan. Dolgelukkig met elkaars liefde startten zij afgelopen zaterdag een nieuw leven als meneer en mevrouw Emanuel en Mimora Sanvisi. Het paar geniet nu van hun honeymoon.

