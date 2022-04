Eman kier culpa tur hende menos wak kico e mes a haci cu a crea pobresa awe pa Aruba

The content originally appeared on: Diario

Minister Maduro ta lamenta e actitud iresponsabel di e ex prome minister:

ORANJESTAD (AAN)- Durante tratamento di Presupuesto 2022 na varios ocasion nos por a tende Parlamentario Eman como lider di oposicion bisa cu e Gobierno actual ta creando pobresa na Aruba. Locual cu sr. Eman no ta bisa, no kier compronde of acepta ta cu su escogencia pa redobla e debe di nos Pais, awe ta locual ta creando e pobresa na Aruba.

E retorica politico anticua di Eman

Como ex lider di Pais Aruba, Parlamentario Eman ta recuri atrobe na e retorica politico anticua di tilda e Gobierno actual di ta creando pobresa na Aruba. Di e manera aki ta trata na crea e impresion cu e maneho di Gabinete Wever-Croes ta e motibo principal di dicho pobresa.

Sr. Eman sa masha bon cu awe Aruba ta bibando e resultado di su propio maneho devastador hiba den su propio gobernacion den Gabinete Eman. Eman a percura pa redobla e debe di Aruba, creando un presion grandi riba finansa publico y e cartera di e Pueblo. E retorica di sr. Eman pa culpa otro, no por desvia atencion di e hecho cu e debe tey pa nos tur na Aruba paga awo. E cuenta di sr. Eman a yega pa tur hende paga.

Eman su vision ta crea pobresa

Awe atrobe nos por a scucha sr. Eman purba pinta un situacion di pobresa sin trece solucion, sin presenta un vision pa mehora e situacion na Pais Aruba. Cu otro palabra si sr. Eman tabata na mando awe lo ta continuacion di e maneho devastador cu e la hiba pa Pais Aruba.

Durante su gobernacion tabata bon cla cu yena nos Pais cu debe lo tin su consecuencia pa nos tur. Sr. Eman no por bisa awe cu e no tabata sa, pasobra ela wordo poni debidamente na altura di esaki door di instancianan local manera Raad van Advies, Banco Central, Algemene Rekenkamer, Parlamento y instancia internacional manera IMF y Standard and Poor’s. Tur a bisa sr. Eman cu su vision y maneho ta devastador pa Aruba y ta bay trece pobresa cu ne. Pero sr. Eman a scoge pa cana e caminda di crea debe pa e generacion di awo y e futuro generacion.

Den 8 aña di gobernacion a redobla debe di nos Pais cu desde 1986 a sa di mantene un situacion manehabel financieramente. Tur instancia internacional cu sr. Eman a papia cu nan a indica cu na momento cubo deficitnan presupuestario bay fo’i man, locual a pasa bou Gabinete Eman cu a core cu deficitnan di 400 miyon florin, esaki lo afecta economia riba termino mediano. Esaki lo reduci e spaarmento nacional, lo traha contraproductivo pa e sector priva y lo crea pobresa.

Eman a scoge pa manda e cuenta pa otro paga

Sr. Eman tabata sa tambe cu deficitnan halto manera ela scoge p’e, lo afecta e crecemento economico, stabilidad den prijsnan, costo di produccion y inflacion. Sin kita afo cu esaki lo afecta tambe e rating di Pais Aruba cual por hasi yegada na capital mas dificil.

E escogencia consciente di sr. Eman pa traha debe pa loco pa manda e cuenta pa otro paga, a pone cu Hulanda a interveni den su maneho na aña 2015. Tabata bisto cu sr. Eman no tabata interesa den bienestar di Aruba y conscientemente tabata hiba nos Pais den un situacion tecnicamente failliet. Sr. Eman a djies scoge pa haci y deshaci pa despues manda e cuenta pa otro paga.

Eman no por tilda otro di ta crea pobresa

Awe sr. Eman tin e pudor di para den Parlamento pa critica e maneho di Gabinete Wever-Croes y ta bay den e dolor cu e pueblo ta sinti, cual ta resultado di su propio maneho. Tempo a siña nos cu debi na e posicion zwak cu Pais Aruba a wordo laga aden door di sr. Eman su gobernacion di redobla debe, nos Pais no por a sobrebibi un pandemia sin sosten di Hulanda. Si sr. Eman a hiba un maneho financiero prudente kisas Gobierno no mester a busca yudansa di Hulanda y awe Aruba lo tabata miho para. Cu ken cu nos papia, tur hende tin e mesun opinion. Sr. Eman no tin autoridad moral pa tilda otro di ta crea pobresa, ya cu sr. Eman kier culpa tur hende menos wak kico e mes a haci cu a crea pobresa awe pa Aruba.