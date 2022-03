Elvis Weert a apela su condena di 9 aña di prison pa a abusa di un mucha y haci 2 abortus

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): E ex locutor Rudy “Elvis” Weert, a apela su condena di 9 aña di prison.

Ta asina cu despues di su sentencia 18 Februari 2022, Hues a informa cu segun ley tanto Fiscal como Weert, por apela e sentencia. Ayera mainta DIARIO a haya confirmacion di vocero di Ministerio Publico cu e caso Weert a wordo apela y cu probablemente e aña aki mes lo wordo trata den Corte Superior.

FISCAL A BAHA PISA

Na Januari 2022 tratamento di e caso a tuma lugar caminda Fiscal a bisa Hues cu e ta haya Weert culpable di a abusa di e dama G. y e dos muchanan B. Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu psicologo ta haya cu Weert tin actitud narcista y ta conclui cu Weert ta menos responsabel. Fiscal ta haya cu Weert a viola 3 mucha entre 14 y 16 aña. Ademas 2 abortus. El a remarca cu como padastro, Weert mester a distancia su mes pero el a tene relacion cu muchanan cu ta yiu di su partner. Fiscal ta haya cu Weert a afecta e muchanan. El a mustra cu e dama G. den su carta manda pa Ministerio Publico, ta mustra con el a keda afecta y a tacha su personalidad. Fiscal ta haya cu mirando seriedad di e casonan aki a exigi 12 aña di prison.

DECISION DI HUES

Dia 18 Februari 2022, Hues den su sentencia a bisa cu e ta haya legalmente proba cu diferente biaha Weert a tene relacion sexual cu e dama G. tempo e tabatin entre 14 y 17 aña. Hues ta haya cu Weert a forza G. tempo e tabata mucha. El a mustra cu Weert a admiti di a haci abortus. Hues no ta haya cu e mucha G. a duna permiso manera Weert ta bisa. E ta haya maltrato severo proba caminda Weert mes a bay haci abortus cu e mucha G. y cu e dokter tambe ta culpabel.

NO PROBA ABUSA DI DOS MUCHA

Pa loke ta e 2 muchanan B., Hues a bisa cu e no ta haya proba cu Weert a abusa di nan. Hues a bisa cu no tin prueba di sosten. El a bisa cu Fiscal a usa declaracion di G. pa demostra cu Weert a usa e mesun forma. Hues no ta haya cu esey ta corecto. El a bisa cu for di e investigacion ta sali afor cu no ta e mesun forma. El a bisa cu Weert a desmenti di a abusa di e muchanan. Hues ta haya cu KZP no a haci mas investigacion pa determina si loke e muchanan a declara ta asina.

CASTIGO

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu e raport di psicologo cu ta bisa cu Weert ta menos responsabel. Tambe Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu a subi e castigo pa abuso di mucha. El bisa cu G. na edad di 27 aña tin trauma. Hues a condena Weert na 9 aña di prison.

WEERT A APELA

DIARIO por a compronde cu Weert mes a apela su condena. Awor ta Corte Superior, cu tres Hues cu ta forma Hof, lo bay trata e caso completo y na final lo dicidi si e castigo ta na su lugar of no.