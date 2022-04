Elton Sodikromo was van alle muziekstijlen en bescheiden

04/04/2022 18:31

Elton Sodikromo



“Lezen is mijn ding en muziek was zijn ding. Hij is er niet meer. Ik heb wel iets waaraan ik kan vasthouden en dat is zijn stem”, vertelt Sophia Sodikromo-Saridin, weduwe van Elton Sodikromo. De zanger overleed op 16 maart nadat hij kort daarvoor in kritieke toestand was opgenomen in het Academische Ziekenhuis Paramaribo.

SOPHIA ZEGT HEEL blij en trots te zijn dat Elton zijn stempel

heeft gedrukt binnen de Surinaamse muziekwereld. Ze hoopt dat

hij een inspiratie voor jonge opkomende artiesten kan zijn. “Het

succes is niet van de ene op de andere dag gekomen. Hij heeft er

hard voor moeten werken”, vervolgt Sophia. “We reisden, samen en

soms Elton alleen, van Nickerie naar Paramaribo voor de optredens

met de Kasimex House Band. Dit heeft hij langer dan twintig jaar

gedaan. Van mij kreeg hij ook alle tijd om zijn ding te doen.”

“Ook mijn adviezen heeft hij opgevolgd. Ik zei dat het

succes nooit boven het hoofd moet groeien. Hij moet altijd zichzelf

blijven, nooit naast zijn schoenen lopen en proberen een

voorbeeldfiguur te zijn.” De zanger was volgens zijn vrouw

standvastig in het geloof (Islam). “Ondanks zijn drukschema als

leraar en artiest heeft hij nooit de regels onderbroken.

Hij hield zich altijd aan de regels in de vastenmaand. De laatste

maanden voor hij stierf, citeerde hij veel uit de koran en ging

vaak naar de moskee, vooral op de vrijdag.”

Elton was ook heel bescheiden. Hij hield niet van de publiciteit

en wilde geen interviews afstaan. Toen hij eens werd benaderd door

een krant voor een interview reageerde hij als volgt: “Hoe ga ik

uit mijn woorden komen. Ik ga het liever op papier zetten en sturen

naar de media.”

Vurige wens

Zijn favoriete artiest was Bruno Mars, vanwege zijn stijl van

zingen. Hij luisterde ook vaak naar Filippijnse en Hindisongs. Een

vurige wens van hem was dat zijn zoon Aldrain (21) in zijn

voetsporen treedt. “Aldrain is ook muzikaal aangelegd. Hij zingt en

is drummer. Nu probeert hij keyboards en gitaar te bespelen. Zijn

vader is trouwens ook als drummer en zanger begonnen”, vult Sophia

aan.

De huidige bandleider John Clay benadrukt de bescheidenheid van

Elton Sodikromo. “Opvallend bij hem was zijn bescheidenheid. Hij

was down-to-earth en toegankelijk voor iedereen.” Voor de Kasimex

House Band zal het heel moeilijk zijn om een goede vervanger te

vinden voor Elton. “Ik denk niet dat we zo iemand als Elton gaan

vinden”, zegt Clay. “Hij kon alle muziekstijlen zingen. Daarnaast

was hij een goede entertainer. Hij was zeer geliefd bij de

Hindostaanse feesten. Elton kreeg vaak de complimenten niet onder

te doen voor Hindostaanse zangers.”

Volgens drummer en voormalig bandleider Ornyl Malone vervulde

Elton een soort brugfunctie tussen de Javaanse en de

Hindostaanse cultuur. Dit kan je merken in de song ‘Meri Jaan’ die

in juni 2019 werd uitgebracht. Kasimex House Band is voornemens om

een muzikale ode te brengen aan haar overleden leadzanger. In de

muziekgroep stond hij bekend als L of Big L. Of de muzikale ode een

concert of een song wordt, is niet bekend. Clay: “Wel zeker is

dat er een eerbetoon komt aan Elton Sodikromo.” ?







