Elleson Fraenk nieuwe deken Orde van Advocaten

26/03/2022 16:57

-

Valerie Fris





PARAMARIBO –

Elleson Fraenk is zaterdag met 91 stemmen gekozen tot de nieuwe deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (Savo). Hiermee volgt zij op Samantha Gadjradj die 78 stemmen behaalde. De nieuwe all-female raad bestaat verder uit Kathleen Kraag-Brandon, Francyn Djajadi, Vanessa Nooitmeer, Sardha Sitaram en Pamela Karg. Ook Mohni Babulal van lijst-Gadjradj werd gekozen. Ze haalde zes stemmen meer dan Nalinie Ramnarain van lijst-Fraenk, die buiten de boot viel.

Het nieuwe bestuur onder Fraenk heeft enkele prioriteiten

waaronder het verbeteren van de interne communicatie binnen de

orde, het waarborgen van de kwaliteit middels educatie en er zal

speciale aandacht zijn voor raadslieden die kosteloze

rechtsbijstand verlenen.

Fraenk liet eerder deze week al weten dat het puur toeval is dat

alleen vrouwen zich hebben opgegeven. “Dit is begonnen als een

discussie waarbij we het over de komende verkiezingen hadden. De

mannen gaven veelal aan dat zij wel ondersteunen maar dat zij

gewoon geen tijd hadden om in de raad te zitten nu. Toen wij zeven

kandidaten hadden bleek dat wij alleen vrouwen hadden. Maar een

campagne kan je niet alleen voeren en er zit een grote groep mannen

die achter ons staat”, aldus Fraenk.







