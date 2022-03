Elleson Fraenk in de race voor bestuur advocatenorde

21/03/2022 19:30

-

Valerie Fris

Elleson Fraenk stapt met een volledig vrouwenteam de verkiezingen in.

Foto: Jennifer Wong Swie San



PARAMARIBO –

“Over het algemeen gaat men ervan uit dat alle advocaten veel geld verdienen. De maatschappij op zich heeft geen oog voor welke problemen of kwesties je als advocaat tegenkomt. Ik heb dus besloten om op deze manier een bijdrage te leveren.” Woorden van Elleson Fraenk, kandidaat-deken voor de Surinaamse Orde van Advocaten (Sova).

Opvallend is dat er alleen vrouwen op haar kandidatenlijst

staan. Kathleen Kraag-Brandon, Francyn Djajadi, Vanessa Nooitmeer,

Nalinie Ramnarain, Sardha Sitaram en Pamela Karg zullen zaterdag

strijden om de nieuwe raad van de Sova uit te maken. Fraenk noemt

het “puur toeval” dat de lijst alleen uit vrouwen bestaat.

“Dit is begonnen als een discussie waarbij we het over de

komende verkiezingen hadden. Wij besloten ons op te geven maar het

was gewoon toeval dat alleen vrouwen zich hebben opgegeven. De

mannen gaven veelal aan dat zij wel ondersteunen maar dat zij

gewoon geen tijd hadden om nu in de raad zitting te hebben. Toen

wij zeven kandidaten hadden, bleek dat we alleen vrouwen hadden.

Maar een campagne kan je niet alleen voeren en er staat een grote

groep mannen achter ons”, legt de kandidaat-deken uit.

Speerpunten

Fraenk laat weten dat tijdens de huidige raad, onder leiding van

Samantha Gadjradj, de werkrelatie met het Hof van Justitie is

verbeterd. Een van de speerpunten van het kandidaat-bestuur is

daarom om het contact met het hof te verdiepen omdat in de

werkprocessen afstemming met elkaar zeer belangrijk is. Ook het

waarborgen van de kwaliteit door middel van educatie is een van de

doelen die wordt nagestreefd. “We willen dat doen door kennisdeling

met elkaar en het jaarlijks houden van een themaseminar binnen de

verschillende divisies zoals de strafadvocaten,

familiezakenadvocaten, enzovoorts.”

Verbeteren van interne communicatie binnen de orde is ook een

van de prioriteiten. “Onze organisatie is er een waarvan men

verplicht is lid van te zijn. Je kunt niet stellen dat je advocaat

bent, maar geen lid van de orde, want bij wet ben je dat verplicht.

Er zijn advocaten die zich afvragen welke toegevoegde waarde het

lid-zijn heeft. Wij willen daar verandering in brengen”, zegt

Fraenk.

Een ander doel is voor eind mei een inventaris op te maken van

alle jonge advocaten zodat die ook begeleiding krijgen van de orde.

Speciale aandacht is er verder voor de raadslieden die kosteloze

rechtsbijstand verlenen. “Niet alleen het bedrag dat zij verdienen

is erg laag, maar het duurt ontzettend lang voordat de advocaat

zijn geld krijgt. De strafadvocaten moeten bijvoorbeeld vaak hele

grote afstanden afleggen naar de politieposthuizen waar de

verdachten die zij vertegenwoordigen zijn ingesloten. Als je over

je eigen kantoor beschikt dan heb je ook vaste lasten te betalen en

personeel.” De kandidaat-deken benadrukt dat er genoeg raadslieden

zijn die ook pro Deo clienten bijstaan.

Zij zegt dat voor wat betreft transparantie binnen de raad, er

ruimte is voor verbetering. De leden willen volgens haar graag

consequent en volgens een vast format op de hoogte worden gehouden

van wat de raad heeft kunnen bereiken. Een verslag daarvan,

inclusief het financiele, consequent produceren is eveneens een

doelstelling van het kandidaat-bestuur.

Campagne

Vooral via sociale media is een campagne opgezet om het

kandidaat-bestuur van Fraenk te promoten, met als achterliggende

gedachte dat de samenleving erbij wordt betrokken. “De gemeenschap

als rechtzoekende heeft er wel baat bij om te weten wie mogelijk in

de raad komen. Zij kunnen natuurlijk niet stemmen, maar wij staan

niet los van de samenleving. Indien er een klacht is zal die ook

via de raad geschieden.”

Zaterdag is er een Zoommeeting gehouden voor de leden

en advocaat-stagiares, die overigens niet mogen stemmen. De meeting

werd gebruikt om eventuele pijnpunten onder collega’s vast te

stellen. Donderdag zal er een meet-and-greet zijn met het

kandidaat-bestuur en de leden. Fraenk zegt wel de ondersteuning te

hebben ervaren, vooral uit persoonlijke gesprekken die zij heeft

gevoerd maar uiteindelijk zijn het zaterdag geheime

verkiezingen.

Redactionele noot: in onze krant ontbreekt

in de titel het woord ‘bestuur’, wat voor de nodige verwarring

heeft gezorgd.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina