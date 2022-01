Elf doorlopen detox programma Body Technicians Suriname

23/01/2022 14:02 – Ricky Wirjosentono

Suelle Shepperd (staand rechts) met negen van de elf vrouwen die het detox programma succesvol hebben doorstaan.

PARAMARIBO – “Dit is in principe een jump start om verder te gaan met een gezonde levensstijl. De bedoeling is dat ze hierna niet terugvallen in hun oude eetpatroon, maar dat ze gezonder eten”, vertelt Suelle Shepperd van Body Technicians Suriname (BTS) over het detox programma, dat elf vrouwen succesvol hebben doorlopen. Ze onderstreept dat het belangrijk is om het lichaam te ontgiften.

Shepperd ontkent niet dat de negendaagse detox “best hard” was, “maar de vrouwen hebben volgehouden”, prijst ze hen. In de eerste dagen werd de vaste voeding afgebouwd, waarna er vijf hardcore dagen volgden. Daarbij mocht de participanten geen eten tot zich nemen, slechts het detox drankje dat BTS hen had voorgeschreven. Sima Sultan erkent dat ze af en toe wel honger kreeg. “Maar dan dronk ik dat detox drankje en het vulde wel.”

Net als Sultan deed Nancy Schaak voor het eerst mee aan het detox programma. “In eerste instantie was ik een beetje bang; vijf dagen lang geen vast voedsel. Ik ben een foodie, dus ik dacht als ik vijf dagen lang niet eet ga ik dood”, grapt Schaak. Ze is tevreden. “Deze detox is niet alleen schoonmaak geweest voor het lichaam, maar ook voor mijn mentaal gedrag.”

Shepperd is ingenomen over het verloop. “Als ik nu naar de groep kijk, voelt eenieder zich veel fitter en lichter.” Het detoxen van het lichaam kan om de zes maanden plaatsvinden. “Het gaat allemaal om mensen bewuster te maken van een gezonde levensstijl. Alles start met een gezond eetpatroon. Je kan niet zeven dagen in de week bezig zijn met vettig eten, geen fruit en niet voldoende water drinken.”

