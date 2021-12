Eindelijk grondpapieren voor afgestudeerden – DWTonline.com

30/12/2021 05:50 – Valerie Fris

Shayeshta Roopram en Lucretia Hoepel (r) van de VMSS behoren tot de tien afgestudeerden die deze maand een toewijzingsbeschikking van GBB hebben gekregen voor een bouwkavel te Reeberg. Foto: VMSS

PARAMARIBO – “Ik ben blij en dankbaar. Ik zat vaak te stressen waar te starten in deze moeilijke tijd. Door al de jaren heen die wij als VMSS bezig waren en niet in aanmerking kwamen voor een bouwkavel verloren steeds meer leden het vertrouwen in de organisatie.” Shayeshta Roopram is ??n van de tien afgestudeerden van een HBO-instelling of de Anton de Kom Universiteit van Suriname die deze maand een toewijzingsbeschikking hebben gekregen voor een bouwkavel te Reeberg.

De 26-jarige is aan de universiteit geslaagd als master in business management. De Vereniging van Minderdraagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS) beijvert zich al jaren om voor de leden bouwkavels te krijgen. De grondpapieren aan de tien gelukkigen werden uitgereikt door minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer.

Onbeschrijfelijk gevoel

Ook Lucretia Hoepel (37) kreeg een toewijzingsbeschikking. Zij is in 2019 afgestudeerd als master of science in public health. “Het gevoel was onbeschrijfelijk. Dit is een mijlpaal in mijn leven, want sommige mensen wachten wel veertig jaar op een perceel van de overheid. Door de situatie in het land is het zelfs voor mensen met een mastergraad om aan een perceel te komen. Je werkt wel, maar het salaris is bij lange na niet genoeg dus breekt men zich het hoofd hoe je aan een perceel zou moeten komen. Wat zou je nog meer moeten doen om daarvoor geld bij elkaar te schrapen?”

Hoepel zegt zich vanaf 2016 te hebben ingezet binnen de VMSS en is ook dankbaar dat de organisatie zich als ‘tussenpersoon’ heeft opgeworpen bij het ministerie van GBB. Hoepel is hoopvol dat meerdere studenten en afgestudeerden aan een bouwkavel zullen worden geholpen.

De VMSS bestaat sinds 2015 en studenten mogen zich aansluiten tegen een maandelijkse contributie van SRD 15. Vanaf de oprichting hebben meer dan zeshonderd studenten van Adek of een HBO-instelling zich aangesloten. De vereniging beijvert zich niet alleen om de woningnood onder studenten en afgestudeerden te lenigen, maar helpt waar nodig door bemiddeling aan een baan of door begeleiding bij het opzetten van een eigen onderneming.

