Einde vijfde golf in zicht; minder drukte in teststraten

PARAMARIBO –

Er komen steeds minder mensen bij de testlocaties. En dat is begrijpelijk volgens Vern Nanhoe, arts van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG). “Omdat het percentage van besmettingen ook afneemt. We zijn, denk ik, aan het einde van de vijfde golf.” Daar waar er tijdens de piek van de vijfde golf dagelijks zo’n tweeduizend testen werden afgenomen, is dit nu nog maar vier tot vijfhonderd testen.

Nanhoe begrijpt daarom de versoepeling van coronamaatregelen.

“Je moet de mensen wat geven. Zeker na de lockdown die zolang heeft

geduurd.” Bovendien is gebleken dat de omicronvariant milder is

vergeleken met de andere varianten. “Dan kun je de mensen wat

vrijer laten bewegen, want het speelt ook op hun mentale

gemoedstoestand”, aldus Nanhoe.

Het boosteren (derde prik) gaat nog niet zoals het zou moeten.

“Dat loopt nog steeds erg stroef.” De arts roept de mensen op dit

te komen doen. “Maar alles ligt aan de mensen zelf of ze dat willen

ja of nee.” Dat kan bij het BOG (8-14.00 uur), het Zorghotel

(15-22.00 uur) en bij de RGD-poli’s kan er op bepaalde tijden

dagelijks vanaf de achttiende leeftijd geboosterd worden. Indien

men een Covid-19-besmetting heeft opgelopen, dan kan een

boosterprik na een maand worden gehaald. Er is genoeg testmateriaal

omdat de voorraad onlangs weer is aangevuld, benadrukt Nanhoe.







